Jim Rutherford a toujours été d’une franchise, doublée d’une candeur, désarmante. Les fans des Canucks se réveillent un peu déstabilisés ce matin…

Vancouver sera exclu des séries éliminatoires pour une troisième année consécutive. Les Canucks se retrouvent à douze points des Flames de Calgary et de la dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Le président des Canucks, nommé en décembre 2021, a finalement reconnu lundi la gravité de la situation. « Je m’attendais à devoir procéder à une intervention chirurgicale mineure à mon arrivée, a déclaré Rutherford lors de son bilan de mi-saison. Or, il faudra faire une opération majeure. »

Mais en écoutant le patron des Canucks, on doit néanmoins s’attendre à une bonne séance de physiothérapie afin d’éviter de sortir le scalpel…

« Depuis le début, nous voulons réaliser des échanges pour obtenir des joueurs de 25, 26 ans et moins et constituer une équipe solide d’ici un an ou deux. Ça n’allait pas être rapide. Je ne veux pas ici me faire l’apôtre de la patience, parce que j’entends la frustration des fans et des médias. »

Déjà médiocres, les Canucks devront faire leur deuil prochainement de leur capitaine et éventuel joueur autonome sans compensation, Bo Horvat, 48 points, dont 30 buts, en 43 rencontres, en route vers 50 buts et 92 points.

« On lui a fait notre meilleure offre possible, mais elle demeure inférieure à sa valeur compte tenu de sa saison, a admis Rutherford. Et même avec cette offre, nous serions bien au-dessus du plafond salarial l’an prochain. »

Rutherford aurait souhaité réduire sa masse salariale. « Je suis déçu de mon travail jusqu’ici. Je voulais me débarrasser de certains contrats, mais j’en ai été incapable. Tant que je n’y arriverai pas, nous ne pourrons faire les changements souhaités. »

Non seulement Rutherford et son directeur général Patrik Allvin n’ont-ils pas su alléger la masse salariale, ils ont contribué à la gonfler.

Ils ont offert l’été dernier un contrat de trois ans pour 6,6 millions par saison à l’attaquant Brock Boeser après une saison pourtant ordinaire de 46 points, dont 23 buts, en 71 matchs. Le duo tente déjà d’échanger cet ailier de bientôt 26 ans reconnu pour ses carences défensives, sans succès.

Deux mois plus tard, on a accordé une prolongation de contrat de sept ans, évaluée à 8 millions par saison, à J.T. Miller après sa saison de 99 points. Son contrat entrera en vigueur l’an prochain. Miller aura alors 30 ans. Il sera lui aussi très difficile à échanger, d’autant plus que son rendement est déjà à la baisse cet hiver.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jason King, Mike Yeo et Bruce Boudreau derrière le banc où prennent place J.T. Miller, Conor Garland, Brock Boeser et Lane Pederson

Ces mises sous contrat peuvent se digérer à la limite. Mais l’acquisition du défenseur Oliver Ekman-Larsson et de l’ailier Conor Garland des Coyotes de l’Arizona en juillet 2021 par le prédécesseur de Rutherford, Jim Benning, a enlisé l’organisation dans son bourbier actuel.

Non seulement Benning a-t-il cédé le 9e au choix au total en 2021, devenu Dylan Guenther, auteur du but gagnant pour le Canada en finale du Championnat mondial junior, et un choix de deuxième ronde en 2022, mais il a gonflé la masse de façon épouvantable avec l’arrivée de ces deux vétérans.

Ekman-Larsson, 31 ans, a un contrat valide pour encore quatre autres saisons après celle-ci à un salaire annuel de 7,2 millions. Atroce cette année, il a été rayé de la formation récemment.

Garland, 26 ans, a seulement 21 points, dont 8 buts, en 42 matchs. Il lui restera trois ans de contrat à 4,95 millions de salaire annuel…

Les Canucks n’ont pas repêché en première ronde en 2020 et 2021. Leur choix de première ronde en 2019, Vasili Podkolzin, choisi deux rangs devant Matthew Boldy et cinq avant Cole Caufield, a été renvoyé dans les mineures après avoir obtenu trois aides en seize matchs.

La relance des Canucks passera par Bo Horvat. Vancouver pourrait en tirer des pièces intéressantes et mieux entourer ses deux joyaux Quinn Hughes et Elias Pettersson.

Si Vancouver permet au club acquéreur de négocier une prolongation de contrat avec Horvat, 27 ans, il pourra recevoir au moins un espoir de premier plan, un jeune joueur établi et au minimum un choix de première ronde. Et dans 18 mois, l’affreux contrat du défenseur Tyler Myers (6 millions/année) viendra à échéance.

Dans sa franchise toujours aussi brutale, Rutherford a admis avoir discuté ces derniers mois avec des candidats à la succession de l’entraîneur actuel, Bruce Boudreau.

Le nom de Rick Tocchet est souvent évoqué. En six ans comme entraîneur en chef, à Tampa et en Arizona, les clubs de Tocchet ont été exclus des séries cinq fois. Il a perdu en première ronde l’autre fois. Il a une fiche en carrière de 125-200-60. Il a réussi à maintenir les Coyotes plutôt compétitifs malgré leur manque de talent en instaurant un système hyper défensif. Il a limité les dégâts, mais castré ses meilleurs offensifs. Enfin…

Des décisions à prendre à Ottawa ?

Les Sénateurs d’Ottawa ont perdu pour la quatrième fois à leurs cinq derniers matchs, lundi à St. Louis. Le score était plus acceptable, 2-1, mais ils ont perdu leurs trois autres rencontres par un score combiné de 18-4.

Les attentes du DG Pierre Dorion étaient grandes, à tort ou à raison, à l’aube de la saison, après les acquisitions de Claude Giroux et d’Alex DeBrincat, sans compter l’arrivée du jeune défenseur Jake Sanderson.

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alex DeBrincat et Claude Giroux

Les Sénateurs se retrouvent désormais à neuf points de Pittsburgh et de la dernière place donnant accès aux séries, avec les Islanders, les Panthers, les Sabres, les Red Wings et les Flyers à devancer. En regardant vers le bas, seulement sept équipes ont une pire fiche. Montréal, pourtant résolument en reconstruction, se trouve à seulement deux points d’eux.

Ainsi, l’idée de congédier l’entraîneur D. J. Smith, soulevée mardi par le columnist du quotidien Ottawa Citizen, Randall Denley, semble de moins en moins saugrenue. Elle permettrait aussi à Dorion de sauver momentanément la face.