Matthew Boldy vient de signer un contrat de sept ans d’une valeur de sept millions par saison avec le Wild du Minnesota. Le clan de Cole Caufield regarde sans doute évoluer le dossier avec un œil attentif.

Boldy a été repêché au 12e rang en 2019, trois places devant Caufield. Les deux ont quitté les rangs collégiaux américains en même temps, au printemps 2021.

Le jeune attaquant du Wild, originaire de Milford, au Massachusetts, a obtenu 29 points, dont 12 buts, en 42 matchs à la gauche du deuxième trio, après une saison de 39 points en 47 matchs l’an dernier.

Caufield est néanmoins beaucoup plus productif cette année. Ses 26 buts en 44 matchs, un rythme de 48 sur une saison complète, le placent au 9e rang des buteurs de la LNH, derrière entre autres McDavid, Ovechkin, Rantanen et Jack Hughes, le premier choix au total en 2019.

Boldy a néanmoins un rôle différent chez le Wild. Il constitue un attaquant de puissance dans sa plus pure expression du haut de ses 6 pieds 2 pouces et 201 livres.

Le joueur du Wild a 68 points en 89 matchs depuis le début de sa carrière, soit 0,76 point par match. Caufield a amassé 84 points en 121 rencontres, pour une moyenne de 0,69, mais il a 71 points en 81 matchs depuis l’arrivée de Martin St-Louis, soit 0,88 point par rencontre.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Cole Caufield

Le prochain contrat de Boldy permet d’établir le plancher pour Caufield. Le capitaine et premier compteur de l’équipe, Nick Suzuki, dont le nouveau contrat est entré en vigueur cette année, touche 7,8 millions par saison.

Osera-t-on donner à Caufield un contrat d’une valeur supérieure à celui de Suzuki ? Sans doute pas, mais il s’en rapprochera. Il faut remercier ici Marc Bergevin. On a pu lui reprocher sa trop grande générosité envers ses vétérans, mais pour les contrats des joueurs de 25 ans et moins, il a eu du flair. Max Pacioretty, Brendan Gallagher, Phillip Danault et David Desharnais ont produit au-delà de leur valeur salariale pendant de nombreuses saisons.

Après Jack Hughes, Matt Boldy

Matt Boldy devient donc le deuxième joueur de la cuvée 2019 après le premier choix au total Jack Hughes à toucher le gros lot. Hughes a signé son contrat de huit ans pour 8 millions en novembre 2021 et justifie pleinement son salaire avec 110 points en seulement 92 matchs depuis le début de la saison 2021-2022. Il constitue aussi sans doute le plafond pour Caufield.

PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS Jack Hughes

Le deuxième choix au total, Kaapo Kakko, qui semble finalement éclore tranquillement à New York, doit se contenter d’un modeste contrat pont de deux ans.

Kirby Dach, le sixième compteur de la cuvée pour les points cette saison derrière Hughes, Cozens, Zegras, Boldy et Caufield avec 27 points, en route vers une production de 50 points, touche 3,3 millions cette saison et encaissera la même somme lors des trois prochaines années. Un brillant coup de Kent Hughes jusqu’ici.

Moritz Seider, Dylan Cozens, et Trevor Zegras devraient être les prochains avec Caufield à faire sauter la banque. Alex Turcotte, Vasili Podkolzin, et Victor Soderstrom se trouvent toujours dans la Ligue américaine et Philip Broberg s’accroche toujours à un poste à Edmonton.

Jack Hughes, New Jersey : 8 ans, 8 millions/saison. Kaapo Kakko, New York : 2 ans, 2,1 millions/saison. Kirby Dach Montréal/Chicago : 4 ans, 3,3 millions/saison. Alex Turcotte, Los Angeles : contrat recrue/3 ans. Moritz Seider, Detroit : contrat recrue/3 ans. Dylan Cozens, Buffalo : contrat recrue/3 ans. Philip Broberg, Edmonton : contrat recrue/3 ans. Trevos Zegras, Anaheim : contrat recrue/3 ans. Vasili Podkolzin, Vancouver : contrat recrue/3 ans. Victor Soderstrom, Arizona : contrat recrue/3 ans. Matt Boldy, Minnesota : 7 ans, 7 millions/saison. Spencer Knight, Floride : 3 ans, 4,5 millions/saison (2023) Cam York, Philadelphie : contrat recrue/3 ans. Cole Caufield : contrat recrue/3 ans.

Bill Guerin et les problèmes du plafond

La mise sous contrat de Boldy occasionnera des maux de tête à Bill Guerin. Le DG du Wild devra effectuer un échange pour retenir certains autres de ses joueurs prometteurs. Il lui restera seulement neuf millions de disponibles pour le gardien Filip Gustavsson, Sam Steel, Calen Addison, Mason Shaw et Brandon Duhaime, sans compter l’éventuel joueur autonome sans compensation Frédérick Gaudreau, même avec le départ du défenseur Matt Dumba et son salaire de 6 millions sur le marché des joueurs autonomes, selon le site capfriendly.com.

Guerin doit encore composer avec les vestiges des contrats de Zach Parise et Ryan Suter, rachetés par Guerin en juillet 2021. Les deux avaient signé un contrat de 13 ans pour 98 millions en 2012. Le salaire restant des deux occupera 14,7 millions sur la masse salariale l’an prochain et la saison 2024-2025.

La somme fait mal, mais le rachat de ces contrats a permis au Wild de libérer 10,3 millions l’an dernier et 2,3 millions cette saison. Il faut désormais vivre avec les conséquences de ce rachat pour les deux prochaines années…