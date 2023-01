Consultez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Les Jets gagnent un cinquième match de suite

Kyle Connor a réussi un tour du chapeau pour aider les Jets de Winnipeg à défaire les Canucks de Vancouver 7-4, dimanche, pour signer une cinquième victoire consécutive.

Connor était l’un des cinq joueurs des Jets (26-13-1), qui ont obtenu plus de deux points au Canada Life Centre alors que le club de Winnipeg a connu sa première série de cinq victoires de la saison.

Nikolaj Ehlers a compté et obtenu deux aides, Axel Jonsson-Fjallby a marqué et obtenu une aide, alors que Morgan Barron et Dylan DeMelo, avec un but en désavantage numérique, ont également fait mouche. Pierre-Luc Dubois a récolté quatre aides et Brenden Dillon en a amassé deux.

David Rittich a stoppé 34 tirs pour les Jets, qui ont amélioré leur fiche à 18-1-0 cette saison lorsqu’ils inscrivent quatre buts ou plus dans un match.

Bo Horvat a inscrit son 29e but de la saison et J. T. Miller a touché la cible et obtenu deux aides pour les Canucks (17-19-3), qui n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers duels. Jack Studnicka et Sheldon Dries ont également fait vibrer les cordages.

Collin Delia a entamé le duel devant le filet des Canucks, mais il a cédé sa place à 5 : 34 de la deuxième période après avoir accordé quatre buts sur 13 tirs. En relève, Spencer Martin a réalisé 11 arrêts.

La Presse Canadienne