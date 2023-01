(New York) L’attaquant Jimmy Vesey a accepté une prolongation de contrat de deux saisons d’un montant total de 1,6 million US des Rangers de New York, a annoncé le président et directeur général de l’organisation Chris Drury mercredi.

La Presse Canadienne

Vesey, qui est âgé de 29 ans, a inscrit six buts et récolté six mentions d’aide en 38 matchs jusqu’ici cette saison avec les Rangers. Il a également affiché un différentiel de plus-4 en 2022-2023.

L’attaquant américain totalise 78 buts et 69 mentions d’assistance en 460 matchs en carrière dans la LNH avec les Rangers, les Sabres de Buffalo, les Maple Leafs de Toronto, les Canucks de Vancouver et les Devils du New Jersey.

Vesey avait initialement été sélectionné en troisième ronde, 66e au total, par les Predators de Nashville lors du repêchage de la LNH en 2012.

Les Rangers affronteront le Canadien de Montréal au Centre Bell, jeudi soir.