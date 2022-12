Anthony Richard célèbre, après avoir marqué un but, avec le défenseur Arber Xhekaj, à gauche, et l’ailier droit Joel Armia dans un match contre l’Avalanche du Colorado, le mercredi 21 décembre.

(Dallas ) La bonne nouvelle, c’est que l’avion du Canadien s’est finalement posé à Dallas jeudi en fin de journée, après un très long départ de Denver, retardé par le cocktail météo que l’on sait.

La mauvaise ? Le Canadien doit maintenant se préparer à affronter les Stars, vendredi soir à Dallas.

Mauvaise nouvelle, oui, car dans l’Association de l’Ouest, ce sont les Stars qui ont la meilleure fiche à domicile, avec un dossier de 9-4-3 devant leurs fans, le plus petit total de défaites en temps réglementaire à ce chapitre (les Coyotes de l’Arizona ont 3 défaites à la maison, mais en seulement 9 rencontres). Aussi, avant les matchs de jeudi soir, les Stars avaient la deuxième meilleure fiche parmi tous les clubs de l’Ouest.

C’est le défi qui se dresse devant le Canadien, au retour d’une défaite de 2-1, subie en prolongation, à Denver face à l’Avalanche.

Tout le monde est vaguement familier avec le concept d’un pointage qui n’indique pas l’allure du match ? On peut probablement l’appliquer à cette rencontre avec l’Avalanche, où un Canadien complètement débordé n’a pu obtenir que quatre tirs lors de la deuxième période, puis trois tirs lors de la troisième période.

« On a volé un point… si on avait pu récolter deux points, ça aurait été carrément un cambriolage », a très bien résumé l’entraîneur Martin St-Louis en fin de soirée, en n’y allant pas par quatre chemins, comme c’est souvent son habitude.

Il a amplement été question des mauvais départs de cette équipe récemment, aussi de cette propension à ne disputer que des moitiés de matchs, parfois des tiers de matchs ou des quarts de matchs, mais on peut laisser faire les calculs compliqués et tout ramener ça à un seul chiffre un peu moins compliqué : deux.

Car au cours de ses sept derniers matchs, le Canadien marque en moyenne 1,85 but par rencontre, ce qui donne très souvent des matchs de seulement deux buts marqués. Au fait, il faut retourner au 6 décembre à Seattle pour retracer le dernier match de plus de deux buts par le Canadien en temps réglementaire, alors que le club montréalais avait pu en obtenir quatre contre le Kraken.

PHOTO ISAIAH J. DOWNING, USA TODAY SPORTS Anthony Richard (90)

Mais il y a quand même un peu d’espoir.

Anthony Richard n’a que quatre matchs de la LNH derrière la cravate, mais il a démontré un excellent coup de patin lors du match de mercredi à Denver, en plus de réussir le premier but de sa carrière. Jonathan Drouin est toujours à la recherche d’un premier but cette saison, mais s’il continue à jouer avec ce mélange de hargne et d’intensité qu’on a vu à Denver, les points vont finir par venir, et les buts aussi.

Josh Anderson n’a aucun but à ses cinq derniers matchs, mais il a obtenu deux tirs à Denver, et puis au moins, cette fois, on l’a vu. Ça devrait mener à son neuvième but de la saison tôt ou tard. Et puis, si on veut vraiment verser dans un genre d’optimisme à la sauce Hallmark, on peut tout simplement souligner qu’un jour, d’ici à vendredi et à la fin de la saison, Joel Armia va finir par marquer lui aussi.

En attendant ce miracle – Noël approche et tout est possible, après tout –, le Canadien va tenter de poursuivre ce difficile voyage dans la bonne humeur… et la victoire. Autre bonne nouvelle : après la pause de Noël, le club met le cap sur la Floride, là où l’avion du club aura sans doute un peu plus de facilité à décoller.