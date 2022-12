« Vous êtes entièrement responsables des dommages irréversibles causés par l’armée russe en Ukraine, y compris des vies gâchées. » Dans un effort de freiner la guerre en Ukraine, l’ancien gardien de la LNH Dominik Hašek demande aux grandes organisations sportives d’interdire la participation des athlètes russes à leurs compétitions.

Dans une longue lettre ouverte rendue publique mercredi après-midi, l’ex-cerbère tchèque s’adresse aux propriétaires, dirigeants et membres de la LNH, de la WTA, de l’ATP ainsi qu’aux « autres ligues sportives professionnelles, fédérations et organisations à travers le monde ».

Relatant l’invasion russe qui a débuté le 24 février 2022 en Ukraine et qui se poursuit toujours à ce jour, l’homme de 57 ans déplore les « dizaines de milliers, possiblement centaines de milliers de vies perdues », rappelant que « les soldats russes commettent des crimes de guerre, notamment en torturant et en tuant des civils ». « La Russie expulse même des milliers d’enfants ukrainiens de leur pays d’origine, commettant ainsi un génocide », ajoute-t-il.

« Mais quelle est votre attitude vis-à-vis cette guerre agressive ? », demande l’ancien gardien vedette aux organisations sportives.

À ce jour, je n’ai ni lu ni entendu de votre part une condamnation sans équivoque de l’agression russe, y compris des crimes commis. En tolérant la participation des athlètes russes, chaque compétition que vous organisez donne sciemment des milliards de dollars à la Russie pour faire connaître sa politique agressive. Dominik Hašek

Dominik Hašek insiste ensuite sur le fait que chaque citoyen, « et donc chaque athlète », représente son pays, rappelant que « chaque athlète a une énorme valeur publicitaire pour ce pays ».

« Le fait que vous n’ayez rien fait, après près de 300 jours de guerre, et que vous continuiez à tolérer la participation d’athlètes russes à vos compétitions (donnant à la Russie plusieurs milliards en publicité pour la mise en œuvre de sa politique agressive), me paraît inexcusable, écrit Hašek. Vous êtes donc entièrement responsable des dommages irréversibles causés par l’armée russe en Ukraine, y compris des vies gâchées. »

Selon l’ex-athlète, empêcher les athlètes russes de prendre part aux compétitions internationales ne serait pas une « sanction » contre eux, mais plutôt une façon d’« encourager la fin de cette guerre et, ainsi, sauver des dizaines de milliers de vies, incluant leurs camarades soldats, qui ont été recrutés pour se battre ».

Aux organisations qui répondront à sa demande, Hašek leur demande d’offrir un « soutien maximal » aux athlètes russes « en ces temps difficiles pour eux ». « Cela devrait prendre la forme d’un soutien financier non seulement pour chaque athlète, mais aussi pour sa famille, y compris une assurance maladie de qualité. Cela devrait être facilement réalisable en collaboration avec la NHLPA, et je pense que la WTA et l’ATP peuvent également résoudre ce problème. »

Il mentionne d’ailleurs l’importance d’éduquer les athlètes russes, à l’aide de faits historiques, sur les raisons pour lesquelles ils ne pourront pas prendre part aux compétitions.

« Surtout, nous pouvons leur apprendre ce qu’ils peuvent faire en tant que citoyens russes pour mettre fin à la guerre le plus tôt possible, sauver le plus de vies possible et recommencer à prendre part aux compétitions avec nous. »

Le Tchèque rappelle du même coup qu’il s’agit du « plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Plusieurs d’entre vous sont vraiment loin de ça et ne sont pas forcés de vivre dans la peur de [perdre] leurs proches. Vous ne le ressentez pas aussi intensément que les habitants des pays frontaliers de l’Ukraine, qui savent que si l’Ukraine tombe, la Russie les attaquera très probablement également. Dominik Hašek

À la fin de sa missive, Hašek se dit « convaincu que tant de choses peuvent encore être corrigées ».

« Si le dicton qui dit que même le plus grand sport du monde ne vaut pas plus qu’une vie humaine s’applique à vous, je ne doute pas que vous prendrez la bonne décision et que vous contribuerez à une fin plus rapide du conflit et, en retour, que vous sauverez des milliers de vies. »