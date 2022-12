PHOTO JIM HUYLEBROEK, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Kyiv) Des dizaines de milliers de drones ont été utilisés à travers l’Ukraine pour tuer l’ennemi, espionner ses formations et guider les bombes vers leurs cibles. Mais ce mois-ci, l’armée ukrainienne a lancé un programme visant à utiliser les drones dans un rôle plus inhabituel : guider les soldats russes qui veulent se rendre.

Marc Santora The New York Times

Le programme a vu le jour fin novembre, lorsque l’armée ukrainienne a diffusé des images d’un soldat russe jetant son arme au sol, levant les mains et suivant nerveusement un chemin tracé par un drone au-dessus de sa tête, le menant à des soldats de la 54e brigade mécanisée de l’armée ukrainienne.

Quelques semaines plus tard, l’état-major ukrainien a publié une vidéo d’instructions expliquant comment les soldats russes peuvent se rendre à un drone ukrainien, et cette vidéo fait désormais partie d’un vaste effort de l’Ukraine pour persuader les soldats russes de se rendre. Le programme, appelé « Je veux vivre », comprend une ligne d’assistance téléphonique, un site web et un canal Telegram, tous réservés à la communication avec les soldats russes et leurs familles.

« Après que le drone a montré le faisceau de déplacement, les prisonniers [russes] doivent suivre le drone », leur dit-on. Le drone volera à « la vitesse de la marche » et « vous guidera vers les positions ukrainiennes ».

Il est trop tôt pour savoir si l’effort des drones attirera un nombre important de déserteurs russes. Mais l’Ukraine dispose ainsi d’un nouveau moyen de recruter des déserteurs russes, ajoutant une touche résolument moderne à la tactique séculaire de la guerre de l’information. Et, au moins, cela pourrait contribuer à l’érosion du moral des Russes sur le champ de bataille.

« Sauver des vies »

Les défaites russes ont déjà permis à l’Ukraine d’exploiter cette baisse de moral, en particulier dans les mois qui ont suivi la mobilisation de septembre du Kremlin, qui a envoyé des milliers de nouvelles recrues dans des batailles féroces avec peu d’entraînement et peu de matériel.

Petro Yatsenko, porte-parole du quartier général de coordination du traitement des prisonniers de guerre en Ukraine, a déclaré dans une interview lundi que l’Ukraine avait reçu plus de 4300 demandes directes d’informations sur la manière de se rendre dans le cadre du programme « Je veux vivre ». Il n’est pas possible de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

M. Yatsenko a déclaré que l’armée ne publierait pas d’informations sur le nombre de Russes en captivité en Ukraine pour des raisons de sécurité.

Andriy Yusov, qui représente le département des renseignements du ministère ukrainien de la Défense, a déclaré que l’Ukraine avait reçu 1,2 million de demandes de renseignements sur le programme depuis sa mise en place le 18 septembre. La plupart des demandes proviennent de Russie, a-t-il précisé, et la grande majorité concerne des appels de « personnes qui étudient pour elles-mêmes ou leurs proches la possibilité de sauver des vies dans cette guerre sanglante et injuste ».

Au cours des dix derniers mois, la Russie et l’Ukraine se sont engagées dans de vastes campagnes d’information ciblant les soldats ennemis au moyen de tracts, de messages sur les réseaux sociaux, d’appels à la radio, de textos et de campagnes télévisées, tous destinés à les convaincre de se rendre.

En mai, lorsque les Russes dévastaient des villes et commençaient à engloutir des terres dans l’est de l’Ukraine, tous les fusils n’étaient pas chargés d’explosifs. Certains obusiers autopropulsés de l’ère soviétique avaient des obus réglés pour exploser en l’air et disperser des tracts sur le territoire contrôlé par les Ukrainiens, selon Zvezda, une chaîne de télévision nationale russe gérée par le ministère russe de la Défense.

« Nous donnons le dernier avertissement aux nazis ukrainiens de se rendre », a déclaré à la chaîne un artilleur nommé Vadim.

Plus récemment, les Russes ont annoncé que leurs opérateurs de drones envoyaient des textos aux abonnés des téléphones portables ukrainiens pour leur demander de déposer les armes. Rien ne prouve que les drones « textos de reddition » de la Russie aient eu un quelconque impact.

Des consignes pour les soldats russes

Dans la campagne ukrainienne, les moyens de communication sont à la fois high-tech et low-tech. Les unités d’artillerie utilisent régulièrement des systèmes de roquettes à lancement multiple Vampire pour tirer des projectiles remplis de 1500 tracts chacun sur les positions russes.

PHOTO TYLER HICKS, THE NEW YORK TIMES Tirs d’artillerie de l’armée ukrainienne dans la région de Donetsk, mardi

Hanna Malyar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, a déclaré que c’était une façon de donner aux « occupants russes une dernière chance de se rendre » lorsqu’il n’y a pas de connexion internet.

« Sinon, la seule chose qui les attend sur la terre ukrainienne est la mort », a-t-elle affirmé.

M. Yatsenko, porte-parole du groupe des prisonniers de guerre, a déclaré que les Ukrainiens donnaient également aux soldats russes capturés qui sont libérés dans le cadre d’échanges de prisonniers de guerre des cartes électroniques contenant des informations sur la manière de se rendre. Ainsi, a-t-il ajouté, s’ils sont renvoyés au combat, ils sauront comment se rendre.

Les dangers de la reddition

Lorsque l’Ukraine capture des soldats russes, elle les envoie dans des camps de prisonniers de guerre. Le principal se trouve dans le Nord-Ouest, près de Lviv.

L’Ukraine a autorisé quelques visites très contrôlées des médias à l’intérieur de ce camp. Elle autorise également les visites de routine du Comité international de la Croix-Rouge.

L’initiative ukrainienne la plus ambitieuse est le programme « Je veux vivre », qui comprend une chaîne Telegram en russe comptant désormais plus de 40 000 abonnés, principalement en Russie ou dans les territoires contrôlés par la Russie. Des opérateurs téléphoniques travaillent également 24 heures sur 24 dans un lieu tenu secret à Kyiv, prenant jusqu’à 100 appels par jour, a déclaré M. Yatsenko.

Mais tout comme la capitulation était considérée comme l’un des actes les plus dangereux sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale, il en va de même en Ukraine aujourd’hui.

Avec une ligne de front qui s’étend sur des centaines de kilomètres et des terres entre les tranchées qui sont des champs de mines surveillés par des tireurs d’élite et soumis à des bombardements quasi constants, organiser une reddition présente des dangers pour toutes les parties concernées.

C’est là que les drones interviennent.

M. Yatsenko a précisé que le programme « Comment se rendre à un drone » n’en est qu’à ses débuts. Il n’a pas voulu donner de chiffres précis sur les Russes qui se sont rendus aux drones jusqu’à présent, mais il a indiqué qu’il y en avait plus d’une poignée.

Le programme ukrainien, selon M. Yatsenko, est le premier conçu pour utiliser des drones à grande échelle dans le cadre d’une opération coordonnée visant à encourager la reddition.

« Nous leur donnons une dernière chance de sauver leur vie », a-t-il déclaré.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.