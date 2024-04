La ville de Kharkiv, où habitaient plus de 1,4 million de personnes avant la guerre et qui est située près de la frontière avec la Russie, est de plus en plus fréquemment visée par les forces de Moscou ces dernières semaines.

(Kyiv) Au moins une personne a été tuée et neuf autres blessées mardi lors de frappes russes contre Kharkiv, deuxième ville ukrainienne pilonnée par les forces de Moscou, selon un nouveau bilan des autorités, les chemins de fer dénonçant une attaque « ciblée » contre son réseau.

Agence France-Presse

La Russie a récemment intensifié ses attaques contre les chemins de fer ukrainiens, essentiels pour le commerce, le transport de civils et l’approvisionnement militaire.

Le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, a indiqué que les forces russes avaient frappé Kharkiv, ville située dans le nord-est de l’Ukraine, avec des « bombes aériennes guidées ».

Un civil a été tué, a-t-il déclaré, revoyant à la baisse un bilan initial de deux morts. Le nombre de blessés est passé à neuf personnes, a-t-il déclaré plus tard.

La société de chemins de fer, Ukrzaliznytsia, a indiqué que la personne tuée – un homme de 24 ans, père d’un fils – et un des blessés étaient ses employés.

« Il s’agit d’une nouvelle attaque ciblée contre les infrastructures ferroviaires civiles par l’ennemi », a-t-elle dénoncé dans un communiqué.

En ciblant les voies ferrées, la Russie cherche à « paralyser » les approvisionnements militaires, notamment en matériels occidentaux, en vue d’une nouvelle offensive, avait déclaré vendredi à l’AFP un haut responsable sécuritaire ukrainien.

L’Ukraine voit les difficultés s’accumuler sur le front ces derniers mois et craint que Moscou ne lance une offensive majeure dans les prochaines semaines.

L’infrastructure ferroviaire est particulièrement vitale en Ukraine, car depuis le début de l’invasion russe en février 2022, tout le trafic aérien civil y est paralysé.

« Risque permanent »

La ville de Kharkiv, où habitaient plus de 1,4 million de personnes avant la guerre et qui est située près de la frontière avec la Russie, est de plus en plus fréquemment visée par les forces de Moscou ces dernières semaines.

Les attaques ont notamment détruit l’infrastructure électrique, forçant les autorités à imposer des restrictions sur l’électricité.

« Les conditions de vie sont devenues de plus en plus inconfortables, marquant une détérioration significative par rapport à il y a seulement six mois », a indiqué Oleksandre Volkov, un médecin de Kharkiv, cité mardi dans un communiqué de l’International Rescue Committee (IRC).

« De nombreuses zones manquent d’accès à l’électricité », a-t-il regretté, ajoutant que l’accès à l’eau était également « limité » dans certains bâtiments.

Selon le médecin, de nombreux habitants souffrent d’« anxiété » face au « risque permanent de bombardements ».

La Russie a tenté dès le début de son invasion en février 2022 de conquérir la région de Kharkiv, frontalière, et son armée a finalement été forcée à la retraite à l’automne 2022.

Mais comme ailleurs sur le front, depuis l’échec de la grande contre-offensive ukrainienne de l’été 2023, ce sont les forces russes qui sont à l’initiative dans cette région.

Attaque de missile à Odessa : le bilan monte à cinq morts

Le bilan de la frappe d’un missile russe dans la ville portuaire d’Odessa, dans le sud-ouest de l’Ukraine, s’est alourdi à cinq morts mardi avec un nouveau décès enregistré à l’hôpital, ont annoncé des responsables.

« Malheureusement, le nombre de victimes de l’attaque de missiles russes d’hier sur Odessa est monté à cinq personnes », a déclaré le gouverneur régional, Oleg Kiper, sur les réseaux sociaux.

PHOTO SERGEY SMOLENTSEV, REUTERS Odessa, le 29 avril 2024

Il a ajouté que le bilan s’était alourdi après le décès à l’hôpital d’un homme né en 1960.

M. Kiper a indiqué que 23 personnes blessées étaient toujours en cours de traitement médical.

« Huit d’entre eux sont dans un état grave, dont quatre dans un état extrêmement grave, y compris une fillette de quatre ans », a-t-il précisé. « Nos médecins font de leur mieux », a-t-il ajouté.

Odessa, un port sur la mer Noire vital pour les exportations ukrainiennes, est régulièrement visé par des attaques meurtrières de missiles et de drones.

Par ailleurs, le gouverneur de la région de Kherson, dans le sud du pays, a déclaré que les bombardements russes avaient tué une personne au cours des dernières 24 heures.

La Russie frappe sans relâche les villes ukrainiennes depuis des mois et avance sur le front est de l’Ukraine avant l’arrivée d’armes américaines cruciales pour Kyiv.