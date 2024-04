PHOTO BRENDAN HOFFMAN, THE NEW YORK TIMES

(Kyiv) Le retour de l’aide militaire américaine à l’Ukraine va permettre à son armée de reprendre l’initiative face à la Russie, mais la préparation d’une contre-offensive sera bien plus longue, a estimé jeudi une responsable militaire américaine.

Agence France-Presse

Mercredi, Joe Biden a promulgué le nouveau plan d’aide de 61 milliards de dollars et a annoncé la livraison, « dans les prochaines heures », d’une première tranche de matériel militaire et de munitions en tout genre, pour 1 milliard de dollars.

Mais cette aide intervient après des mois de vache maigre de la part de Washington en raison de divisions politiques internes – un assèchement de l’aide qui a bénéficié à la Russie sur le champ de bataille.

« Les Ukrainiens ont rationné leurs munitions depuis un moment […], donc les Russes ont, pour résumer, repris l’initiative », a déclaré à la presse une responsable militaire américaine sous couvert de l’anonymat.

L’aide militaire des alliés « va permettre aux Ukrainiens de commencer à reprendre l’initiative », mais « ce ne sera pas un processus rapide », a-t-elle ajouté.

La réception et la mise en place opérationnelle des nouvelles livraisons vont prendre du temps, rien que « pour défendre leurs positions. Donc je ne prévoirais aucune offensive de grande ampleur dans un premier temps », a-t-elle ajouté.

Les États-Unis sont le principal soutien militaire de Kyiv, mais le Congrès n’avait pas adopté de grande enveloppe pour son allié depuis près d’un an et demi – principalement en raison de querelles partisanes.

« Il n’est pas trop tard pour que l’Ukraine l’emporte » dans la guerre face à la Russie, à condition que les Occidentaux tiennent leurs promesses de lui fournir davantage d’armes, a affirmé jeudi le chef de l’OTAN.

« Ces derniers mois, les alliés de l’OTAN n’ont pas apporté le soutien » qu’ils avaient promis, a regretté Jens Stoltenberg, dans un discours prononcé lors d’une remise de prix à Berlin sur les liens transatlantiques.

Dix morts dans des attaques russes et ukrainiennes

Dix personnes ont été tuées et plus de vingt blessées jeudi en Ukraine, en Russie et dans les territoires qu’elle occupe, au cours de frappes, notamment à l’aide de drones, effectuées par les deux camps, ont annoncé leurs autorités respectives.

Dans les territoires occupés par la Russie, deux personnes ont péri dans une attaque de drone ukrainien dans la région de Zaporijjia et deux autres dans des tirs d’artillerie ukrainiens dans celle de Kherson, toutes deux dans le sud de l’Ukraine, selon les autorités d’occupation russes.

« Des drones ennemis ont attaqué le village de Novokarlivka », a déclaré sur Telegram Evguéni Balitski, à la tête de la partie occupée par la Russie de la région de Zaporijjia.

« Une voiture civile a été touchée, un homme et une femme sont morts », a-t-il ajouté, précisant que le couple laisse « quatre enfants […] orphelins ».

Dans la même région, une autre frappe ukrainienne a endommagé un immeuble d’habitation et fait trois blessés à Tokmak, un important nœud logistique de l’armée russe, a dit M. Balitski dans un autre message.

Dans la région voisine de Kherson, deux personnes ont perdu la vie dans des bombardements de l’armée ukrainienne et un gazoduc y a été « endommagé », a affirmé sur Telegram le chef de l’administration d’occupation locale, Vladimir Saldo.

En Russie même, un drone ukrainien a fait quatre blessés, des civils circulant à bord d’un car, dont un adolescent de 14 ans, dans le village de Kourkovitchi, dans la région de Briansk, selon son gouverneur Alexandre Bogomaz.

Côté ukrainien, trois personnes ont été tuées et quatre blessées dans une frappe de missile russe sur le village d’Oudatchné et trois autres tuées dans ceux de Kourakhivka, de Novooleksandrivka et d’Otcheretino, selon le parquet régional et le gouverneur Vadim Filachkine.

Toutes ces localités sont situées dans la région de Donetsk, où se concentre l’essentiel des combats.

Une attaque russe sur une gare de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a par ailleurs fait dix blessés, selon le gouverneur Oleg Synegoubov.