Le célèbre concours de chanson ressent durement les secousses du conflit à Gaza. À quelques jours de la finale, la ville suédoise de Malmö est en état d’alerte.

Eden Golan sera la représentante d’Israël au célèbre concours de la chanson Eurovision, qui se déroule cette année dans la troisième ville en importance de la Suède. En d’autres temps, sa participation n’aurait pas fait polémique. Mais en raison du conflit à Gaza, elle provoque beaucoup de remous.

En février, près de 2500 artistes scandinaves ont signé des pétitions pour exiger l’exclusion d’Israël du concours, au même titre que la Russie après l’invasion de l’Ukraine en 2022. Quelques semaines plus tard, au Royaume-Uni, 450 artistes et organisations ont appelé le candidat britannique à boycotter l’évènement, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait.

PHOTO GIL COHEN-MAGEN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La représentante d’Israël au concours Eurovision, Eden Golan, le 22 avril dernier

Le feu est loin d’être éteint. Alors que s’amorce la dernière ligne droite du concours, dont la grande finale est prévue le samedi 11 mai, la mobilisation s’est propagée jusqu’à Malmö, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus dans un contexte particulièrement tendu.

Des actes de vandalisme ont été commis contre des panneaux de l’évènement. Des manifestations pro-Palestine sont déjà programmées, tout comme des antimanifestations en soutien à Israël. On craint des émeutes, des cyberattaques et même de possibles attentats, la ville étant considérée comme une « cible terroriste » potentielle.

La police suédoise, en état d’alerte maximum, affirme avoir renforcé les mesures de sécurité en vue de cette semaine compliquée. Des agents norvégiens et danois ont été appelés en renfort pour gérer les zones sensibles, et les forces armées offriront un soutien logistique aux opérations. Sans parler des outils de surveillance, des armes plus lourdes et de la technologie antidrones déployés pour l’occasion. « La sécurité sera rigoureuse », a promis le chef de la police locale.

PHOTO JOHAN NILSSON, FOURNIE PAR TT NEWS AGENCY, ARCHIVES REUTERS Escouade canine spécialisée dans la recherche d’explosifs patrouillant autour de l’Aréna de Malmö, le 26 avril dernier en Suède

« Disons que l’ambiance est plus réservée qu’à l’habitude », reconnaît William Lee Adams, journaliste à la BBC et auteur de livre Wild Dances : My Queer and Curious Journey to Eurovision, en direct de Malmö. « Dans le passé, il y avait des fêtes un peu partout. Cette fois, les artistes ont tendance à rester dans leur chambre d’hôtel. Il y a un sentiment de paranoïa. »

Deux poids, deux mesures ?

L’équipe de l’Eurovision campe sur ses positions depuis le début de la controverse. Parce qu’il est organisé par une association de radiodiffuseurs (l’Union européenne des radiodiffuseurs ou UER) et non par les États participants, le concours se dit « apolitique » par définition.

Dans les faits, c’est tout le contraire. Depuis sa création en 1956, l’Eurovision s’est imposé comme une plateforme de choix pour revendications diverses, qu’il s’agisse des droits pour les LGBTQ+ ou d’enjeux de politique internationale, ce qui tranche largement avec l’image festive, kitsch et superficielle de l’évènement.

Ces prises de position sont généralement exprimées par des artistes participants ou par les spectateurs. Mais en 2022, exceptionnellement, ce sont les organisateurs eux-mêmes qui ont exclu la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Plusieurs se demandent pourquoi Israël n’a pas subi le même sort cette année et crient aux « deux poids, deux mesures ». Selon Paul Jordan, expert britannique de l’Eurovision, la situation n’est toutefois pas comparable. « En 2022, la Coupe du monde de football avait déjà créé un précédent [en boycottant la Russie]. De plus, le radiodiffuseur israélien n’a enfreint aucune règle de l’UER, ce qui n’était pas le cas avec le radiodiffuseur russe, qui était manifestement un outil de propagande pour Moscou. »

PHOTO JOHAN NILSSON, FOURNIE PAR TT NEWS AGENCY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les rues de Malmö font abondamment la promotion de l’évènement.

Paul Jordan rappelle en outre que l’UER a demandé à la candidate israélienne de modifier les paroles de sa chanson, qui faisait trop explicitement référence à l’attaque du Hamas du 7 octobre dernier, sous peine d’exclusion. October Rain (pluie d’octobre) a été ainsi rebaptisée Hurricane, un titre plus ambigu et donc moins provocateur. William Lee Adams signale en revanche que son décor consistera en un cercle sur le sol, ce que nombre d’internautes ont vu comme une image stylisée des tunnels où sont retenus les otages israéliens, une interprétation qui en vaut d’autres.

Un accueil hostile

Reste à voir comment ça se passera live, en direct. Au-delà des manifestations dans la rue, qui s’annoncent passionnées, des réactions sont à prévoir à l’intérieur même de l’amphithéâtre, où le public sera probablement « aussi divisé que dans le reste du monde », selon M. Lee Wallace. L’expert ne serait pas surpris que la performance d’Eden Golan soit reçue avec hostilité, ce qui s’est d’ailleurs vu dans le passé.

En 2014 et en 2015, après que la Russie a annexé la Crimée, ses candidats ont été chahutés tellement fort que les producteurs de l’émission ont dû utiliser une technologie antihuées. Cette année, il y a tellement d’animosité dans l’air que je me demande comment on pourra atténuer ça. William Lee Adams, journaliste à la BBC

Un vote-sanction n’est pas impossible non plus, encore que selon le principe de l’Eurovision, le jury et le grand public soient appelés à voter « pour » un artiste et non « contre ». Mais si Eden Golan recueille ultimement « zéro point », on pourra « probablement présumer » qu’il s’agit d’une forme de punition en écho à la situation internationale », lance Paul Jordan. William Lee Adams abonde, quoiqu’au nombre de « soutiens passionnés » dont bénéficie Israël, un tel résultat serait surprenant.

PHOTO JOHAN NILSSON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Patrouille policière à l’Aréna de Malmö, le 26 avril dernier

Trente-sept pays doivent participer à cette 68e édition de l’Eurovision. Bien que n’étant pas situé en Europe, Israël est présent au concours parce que la télé israélienne, KAN, est membre de l’UER, tout comme les chaînes publiques algérienne, égyptienne et libanaise (qui diffusent l’évènement, mais n’y participent pas).

En 45 ans, Israël a remporté le concours quatre fois, en 1978, 1979, 1998 et 2018.