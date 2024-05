Guerre en Ukraine, jour 798 Cinq morts dans des frappes russes sur l’est et le nord-est de l’Ukraine

(Kyiv) Cinq personnes dont un père et sa fille ont été tuées et une vingtaine d’autres ont été blessées mercredi lors de plusieurs frappes russes dans l’est et le nord-est de l’Ukraine, ont annoncé les autorités régionales.