(Londres) Le roi Charles III a repris mardi à Londres ses activités publiques après trois mois de césure due à son cancer, les médecins se disant « suffisamment satisfaits » pour permettre ce retour graduel, adapté à son état de santé.

Le roi de 75 ans avait symboliquement choisi de se rendre dans un centre de lutte contre le cancer avec son épouse Camilla, 76 ans. Arrivé en voiture au centre Macmillan de l’University College Hospital en fin de matinée, le roi souriant, en costume bleu, a serré des mains avant d’entrer dans le bâtiment pour y rencontrer médecins et patients, afin de sensibiliser à l’importance des diagnostics précoces.

Charles III n’est pas guéri pour autant : son traitement continue, et ses engagements seront « soigneusement calibrés » en « concertation étroite avec ses médecins », avait précisé le palais de Buckingham en annonçant vendredi la reprise d’un « certain nombre » d’engagements.

Le roi et la reine doivent notamment recevoir en juin à une date non précisée l’empereur Naruhito du Japon et son épouse l’impératrice Masako, pour une visite d’État à l’invitation du gouvernement britannique.

D’autres engagements possibles – Royal Ascot, 80 ans du D-Day, Trooping the Color en juin, traditionnelles garden-parties – seront conditionnés à l’avis de ses médecins, plus près de leur date.

Selon Buckingham Palace, ces médecins sont « très encouragés par les progrès accomplis jusqu’à présent et restent optimistes sur la poursuite du rétablissement du roi ».

Impatient de reprendre

Neuf mois après son couronnement en mai 2023, le palais avait annoncé début février que Charles III souffrait d’un cancer, découvert après une opération de la prostate en janvier. Sa nature et son état d’avancement n’ont jamais été précisés, mais l’annonce de sa maladie était en soi une petite révolution, brisant l’omerta entourant jusque-là la santé du souverain.

Charles III avait alors suspendu ses activités publiques, mais poursuivi ses tâches de monarque constitutionnel qui prévoient notamment qu’il signe les lois, s’entretienne régulièrement avec le premier ministre et valide certaines nominations.

Le palais a régulièrement diffusé des photos ou de très courtes vidéos de lui recevant des personnalités, préparant un discours, ou lisant des cartes de bon rétablissement.

Le roi, très actif avant son cancer, était apparemment impatient de reprendre ses activités publiques.

« Je pense qu’il est très frustré […] de ne pas pouvoir faire tout ce qu’il veut être capable de faire », avait déclaré fin mars sur Sky News Australia son neveu Peter Phillips, fils de la princesse Anne, ajoutant que Charles III « poussait » son entourage, y compris ses médecins, pour en faire plus.

Le dimanche de Pâques, les traits tirés, mais joyeux, le roi s’était ainsi offert un bref bain de foule soigneusement chorégraphié, au sortir des matines à la chapelle du château de Windsor.

Kate

L’année 2024 a été particulièrement difficile pour la famille royale britannique. Outre le roi, la princesse de Galles, Kate, souffre également d’un cancer, détecté après une grosse opération à l’abdomen en janvier.

La princesse de 42 ans, vedette de la famille royale, a annoncé sa maladie le 22 mars dans une émouvante vidéo, et indiqué qu’elle suivait une chimiothérapie préventive.

Elle n’a pas précisé la nature de son cancer. Aucune nouvelle n’a filtré depuis du palais de Kensington qui gère sa communication et celle de son époux le prince William, héritier du trône.

Le couple a fêté lundi ses 13 ans de mariage. Il a trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 6 ans.

La princesse avait précisé dans sa vidéo qu’après le « choc énorme » de son diagnostic, sa famille avait « besoin de temps, d’espace et d’intimité ».

Elle n’a pas été vue en public depuis Noël, à part cette brève vidéo.

Le fils cadet du roi, Harry, qui vit désormais en Californie est par ailleurs attendu le 8 mai à Londres, pour marquer le dixième anniversaire des Jeux invictus, compétition multisports pour soldats et vétérans blessés. Nul ne sait s’il passera voir son père.