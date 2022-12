L’ancien défenseur du Canadien récemment retraité, P. K. Subban, sera honoré au Centre Bell lors de la visite des Predators de Nashville, le 12 janvier.

Une cérémonie d’avant-match sera organisée sur la patinoire avant la mise au jeu initiale lors de cette soirée baptisée « Retour au bercail de P. K. Subban », a annoncé le Canadien lundi soir. L’ex-défenseur, décrit par l’organisation comme « l’un des joueurs les plus électrisants à avoir enfilé l’uniforme », rencontrera ensuite les partisans à la boutique Tricolore Sports du Centre Bell.

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau P. K. dans son premier domicile de la LNH, en janvier », indique le propriétaire du Canadien, Geoff Molson, par voie de communiqué.

Nous avons hâte de donner à nos partisans la chance de célébrer sa carrière et l’impact qu’il a eu — et qu’il continue d’avoir — sur la communauté montréalaise. Que ce soient les enfants des équipes de hockey mineur locales qui choisissent de porter le numéro 76 ou le nombre de partisans que nous voyons chaque soir au Centre Bell qui portent encore fièrement leur chandail Subban, il ne faut pas aller bien loin pour comprendre l’influence que P. K. a eue sur la popularité du sport au Québec. Geoff Molson, propriétaire du Canadien de Montréal

P. K. Subban a annoncé le 20 septembre dernier qu’il prenait officiellement sa retraite du hockey. L’ex-défenseur du CH, des Predators et des Devils du New Jersey a connu une carrière ponctuée de hauts et de bas, avec des hauts principalement survenus de 2010 à 2016, alors qu’il portait l’uniforme bleu, blanc et rouge.

Pendant ces années, il a récolté 63 buts et 278 points en 434 matchs, ajoutant 38 points en 55 matchs éliminatoires. Il a notamment remporté le trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la Ligue, en 2013. Des frictions avec la direction ont mené à une éclatante transaction avec les Predators, en 2016. Le Canadien avait obtenu, en retour, le défenseur Shea Weber.

L’athlète de 33 ans a participé aux succès des Predators l’année suivante, en 2017, les aidant à accéder à la finale de la Coupe Stanley. Les années suivantes ont été un peu plus difficiles, alors que le Torontois a été ralenti par des maux de dos. La saison passée, sa dernière d’un contrat de huit ans et 72 millions de dollars signé avec le CH en 2014, il a amassé 22 points en 77 matchs.

Au-delà de son travail sur la patinoire, Subban a laissé sa marque au sein de la communauté montréalaise par l’entremise de la fondation P. K. Subban et l’Hôpital de Montréal pour enfants.