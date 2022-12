Pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer dans l’univers du Canadien, il faut sans doute retourner à ce qui se passait il n’y a pas si longtemps, le 12 octobre, au moment du premier match de la saison.

Le Centre Bell avait un air de fête ce soir-là. L’ancien gardien vedette était venu pour saluer la foule une dernière fois avant de retourner à ses occupations, le monde était de bonne humeur dans toutes les sections, et surtout, surtout, le Canadien avait conclu la soirée avec une victoire de 4-3 sur les Maple Leafs de Toronto.

Voici un bout de ce que Martin St-Louis avait eu à dire après tout ça.

« On est arrivés ici et il y avait beaucoup d’émotion, avait alors expliqué l’entraîneur. J’ai hâte de voir aller les jeunes lorsque la routine se sera installée. Là, tu viens à l’aréna, tu es inspiré juste en arrivant, mais quand la routine s’installe, l’émotion baisse un peu. J’ai hâte de voir comment ils vont se comporter à ce moment-là. »

Ce moment-là, c’est pas mal maintenant.

Aucun doute possible : le Canadien vit ses pires instants de la saison, et c’est loin d’être seulement l’affaire des jeunes. Les résultats le disent bien fort ; le club vient de perdre cinq de ses sept derniers matchs, et il a dû se contenter de matchs de deux buts à quatre reprises lors de cette période pas très glorieuse.

Martin St-Louis a évoqué la présence de « passagers » après le match de jeudi soir au Centre Bell, et les chiffrent lui donnent raison. Parmi ceux qui devraient être de gros canons mais qui ne le sont pas, il y a des vétérans : Joel Armia (aucun but en 19 matchs), Jonathan Drouin (aucun but en 14 matchs, mais il a au moins 5 aides à sa fiche) ou encore Evgenii Dadonov (2 buts en 26 matchs).

C’est sans compter tous ceux qui devraient être un peu plus visibles que ça, notamment Josh Anderson, qui a bien huit buts au compteur, mais qui est aussi capable de disparaître pendant de longues périodes.

Des joueurs à offrir ?

Ce qui nous mène au calendrier qui s’en vient, qui ne sera pas comme une journée à la plage, malgré un détour en Floride. Après le match de samedi soir au Centre Bell, face au Lightning de Tampa Bay, les membres du Canadien devront faire leurs valises pour faire face à un défi de sept matchs de suite sur la route, avec le dernier arrêt qui est prévu pour Nashville le 3 janvier.

Le résultat de ce voyage dictera la suite des choses au Centre Bell, et on peut présumer qu’une performance difficile lors de ces sept rencontres pourra mener à plusieurs questions à l’interne.

Cette saison, la date limite des échanges est prévue pour le 3 mars. C’est loin, le 3 mars, mais pour un club en mutation, ce n’est pas si loin que ça. À ce chapitre, il n’est pas farfelu de considérer que plusieurs joueurs pourraient se retrouver dans la proverbiale vitrine, prêts à être offerts au reste de la ligue. On va d’ailleurs se mettre à prendre les présences dans les hauteurs du Centre Bell très bientôt, question de savoir quel dépisteur de quel club rôde dans les parages.

Verre à moitié plein, tout de même : avant les matchs de vendredi soir, le Canadien était encore dans le portrait des séries, à seulement cinq points du dernier rang disponible dans l’Association de l’Est.

Il reste à voir si le rêve sera encore possible d’ici les prochains jours… ou si la réalité aura frappé de plein fouet.