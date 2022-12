Rondelle libre

Repêcher entre le 12e et le 16e rang

Au rythme où le Canadien accumule les victoires, il se rapproche davantage d’une place en séries éliminatoires que du premier choix au repêchage et Connor Bedard. Montréal se retrouve aujourd’hui à trois points des Red Wings de Detroit et de la dernière place donnant accès aux séries, et onze points devant les Ducks d’Anaheim, dernier club au classement général.