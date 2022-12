Trois espoirs du Canadien, Joshua Roy, Riley Kidney et Owen Beck, viennent de recevoir une invitation de l’équipe canadienne en prévision du Championnat mondial junior.

Celle de Beck, un choix de deuxième ronde, 33e au total, en 2022, 30 points, dont 15 buts, en 23 matchs à Mississauga, a un cachet plus particulier.

Ce Championnat demeure généralement l’apanage des joueurs de 19 ans, comme Roy et Kidney, faut-il le préciser. Il faut un certain talent pour y participer à 18 ans ou moins au sein de puissances mondiales comme le Canada ou les États-Unis.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Joshua Roy

D’ailleurs seulement cinq joueurs sur 29 invités à ce camp sont nés en 2004 ou 2005. Il y a le surdoué Connor Bedard, 17 ans seulement, probable premier choix au total de la LNH en 2023, 64 points en seulement 28 matchs à Regina dans la Ligue junior de l’Ouest, Adam Fantilli, 18 ans, sans doute le deuxième choix au total derrière lui, déjà trop fort pour la NCAA, le défenseur Kevin Korchinski, 7e choix au total par Chicago en 2022, le Québécois Jordan Dumais, oublié pendant presque trois rondes l’été dernier en raison de sa petite taille, pour le plus grand bonheur des Blue Jackets de Columbus, et Beck.

Deux joueurs de 18 ans du Ice de Winnipeg, Matthew Savoie et Conor Geekie, n’ont pas reçu d’invitation même s’ils ont été repêchés parmi les onze premiers en 2022 (9e rang pour Savoie, 11e rang pour Geekie).

Trois défenseurs repêchés en première ronde la même année, Denton Mateychuk, Owen Pickering et Maveric Lamoureux, ont aussi été ignorés.

Pour un centre comme Beck, repêché en deuxième ronde, l’honneur est de taille, même s’il n’a pas encore gagné son poste. À la lumière de son camp d’entraînement à Montréal, cependant, son niveau de jeu est supérieur à celui de Roy, et surtout Kidney, mais ceux-ci ont vécu l’expérience de ce Championnat l’été dernier.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Riley Kidney

Kaiden Guhle est le plus récent joueur repêché par le Canadien à avoir participé à un Championnat mondial junior à 18 ans, en 2021. Ils étaient seulement cinq cette année-là, le défenseur Jamie Drysdale, sixième choix au total par Anaheim en 2020, Cole Perfetti, dixième au total, Quinton Byfield, deuxième choix après Alexis Lafrenière, le gardien Dylan Garand et Guhle.

Depuis 35 ans, seuls Zachary Fucale (2008), P. K. Subban (2006), Guillaume Latendresse (2006), Jason Ward (1998), Patrice Brisebois (1990) et Éric Desjardins (1987) ont représenté le Canada au Championnat mondial junior à 18 ans.

Roy et Kidney ont participé au Championnat mondial l’été dernier après son report en raison de la pandémie, mais ils n’étaient pas de la sélection initiale en décembre 2021/janvier 2022.

Lane Hutson aussi

Les Américains ont invité davantage de jeunes, 15 sur 32 sont âgés de 18 ans ou moins, dont trois gardiens sur quatre, mais ils auront davantage de joueurs à retrancher.

Le choix de fin de deuxième ronde du CH en 2022 (62e au total), Lane Hutson, l’une des révélations dans la NCAA cette saison avec 17 points en 14 matchs, fait partie des trois défenseurs nés en 2004 invités à ce camp de sélection. Les deux autres sont Ryan Chesley, 37e choix au total par Washington, deux passes en 18 matchs avec l’Université du Minnesota, et Seamus Casey, 46e choix au total par les Devils du New Jersey, un défenseur de petite taille comme Hutson qui a déjà 16 points en 18 matchs à l’Université du Michigan.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Lane Hutson

Selon une majorité d’observateurs, Hutson devrait faire partie de l’équipe américaine à ce Championnat, présenté à Halifax et Moncton entre le 26 décembre et le 5 janvier.

On retrouve aussi au sein de cette sélection quatre joueurs de 18 ans repêchés en première ronde en 2022, Logan Cooley (3e au total), Cutter Gauthier (5e au total), Rutger McGroarty (14e au total) et Jimmy Snuggerud (23e au total).

La profondeur n’étant pas la même au sein d’autres nations, des choix de la cuvée 2022 du Canadien, Filip Mesar (Slovaquie) et Vinzenz Rohrer (Autriche) seront vraisemblablement de ce Championnat avec leurs pays respectifs.

La Slovaquie sans Juraj Slafkovsky ?

Juraj Slafkovsky ne joue pas comme celui qui a envie de quitter Montréal pour représenter son pays au Championnat mondial junior dans quelques semaines. Lundi encore, à Vancouver, il a disputé un match inspiré, même s’il a été blanchi pour la première fois en trois matchs. Son temps d’utilisation moyen frôle les 14 minutes depuis le départ du Canadien dans l’Ouest. Il était de 10 : 51 en novembre et de 11 : 15 en octobre.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Juraj Slafkovsky

Dans une interview exclusive fort éclairante accordée au collègue Guillaume Lefrançois à Vancouver, le VP aux opérations hockey, Jeff Gorton, affirme qu’il a déjà prévenu la Slovaquie de se préparer sans lui.

« On n’a rien décidé encore, assure le V.-P. On a dit à la fédération slovaque qu’on va le regarder aller et qu’on décidera au dernier moment. En ce moment, on prévoit qu’il reste avec nous. Donc on leur a dit de planifier sans lui et qu’on les appellerait si ça change. Il joue assez bien, on voit le progrès. Mais ça peut changer. Souvent, les équipes n’aiment pas faire de changement de dernière minute, mais pour un gars comme lui, j’imagine qu’ils s’arrangeraient ! »