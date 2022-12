(Vancouver) Le Canadien sera privé d’un de ses piliers en défense pour son duel de lundi contre les Canucks.

David Savard manquera effectivement à l’appel, a annoncé l’équipe lundi midi. Savard souffre d’une blessure au haut du corps et c’est la seule information qui est connue. Au dernier match du CH, samedi, à Edmonton, il n’a pas semblé sauter son tour pour une de ses présences et a disputé la totalité du match.

Savard joue en moyenne 22 min 17 s par match, un chiffre que seul Mike Matheson (24 : 19) excède dans l’équipe. Il est notamment employé près de quatre minutes par match en infériorité numérique.

Son absence permettra au défenseur Jordan Harris de réintégrer la formation. Johnathan Kovacevic sera l’unique défenseur en santé laissé de côté.

L’équipe pourra au moins compter sur Joel Edmundson, qui ne sera pas davantage sanctionné pour son double-échec à la tête de Zach Hyman samedi dernier. Le grand défenseur a été expulsé du match.

« Je voulais juste jouer dur, j’ai utilisé mon bâton. Je joue comme ça, mais parfois, mon bâton va à la mauvaise place. C’est dommage qu’il ait été blessé, mais c’est un sport de contact. »

« Je ne voulais pas le frapper si haut, je visais l’épaule et ça a glissé », s’est-il défendu.

Samuel Montembeault défendra le filet des Montréalais. Il sera opposé à Spencer Martin.

L’équipe a par ailleurs annoncé que Brendan Gallagher ratera « au moins » les deux prochaines semaines en raison d’une blessure au bas du corps. Gallagher a déjà raté les deux premiers duels de ce voyage dans l’Ouest canadien.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

Les Canucks pourraient toutefois eux aussi être privés d’un élément important. Quinn Hughes n’a pas participé à l’entraînement matinal des siens. L’entraîneur-chef des Vancouvérois, Bruce Boudreau, a indiqué que c’était un matin de traitements pour Hughes et que « pour le moment », il fait partie de la formation. « Il traîne quelques bobos et on verra où il en est quand il arrivera ce soir », a précisé Boudreau.