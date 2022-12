(Edmonton) Décidément, on arrive à ce moment de l’année où tout le monde fait, pour citer Diane Tell, à nouveau connaissance.

Après le retour de Kirby Dach à Chicago, après celui de Sean Monahan à Calgary, c’est maintenant au tour de Brett Kulak de renouer avec ses anciens amis. Le défenseur des Oilers affrontera le Canadien, samedi soir, pour la première fois depuis la transaction du 21 mars dernier.

« Il y a quelques nouveaux visages… Le roulement est assez fou ! »

Du roulement ? De son dernier match avec le CH, un seul des cinq autres défenseurs participera au match de samedi : Joel Edmundson. Jeff Petry est rendu à Pittsburgh, Alexander Romanov, chez les Islanders, Chris Wideman sera laissé de côté et Corey Schueneman évolue avec le Rocket.

Kulak, lui, a trouvé sa niche chez les Oilers. Il joue ses 17 minutes par match, a ajouté l’infériorité numérique à sa liste des tâches et il a disputé chacun des 24 premiers matchs des Albertains jusqu’ici.

« Il arrive dans les meilleures années de sa carrière. Il travaille fort, demande peu d’attention et est très apprécié de ses coéquipiers et des entraîneurs », a résumé l’entraîneur-chef des Oilers, Jay Woodcroft, au terme de l’entraînement matinal de samedi.

Kulak a admis qu’il est passé proche de revenir avec le Tricolore cet été. Après tout, c’est à Montréal qu’il s’est établi comme joueur permanent dans la LNH, en 2018-2019, pour disputer 215 matchs avec le CH.

Kulak était apprécié à Montréal, mais quand Kent Hughes a reçu une offre qui comprenait un choix de 2e tour, il pouvait difficilement dire non. Ce choix a permis au Canadien de repêcher le dynamique défenseur Lane Hutson.

Là où l’histoire de cette transaction devient intéressante dans la perspective d’aujourd’hui, c’est que la possibilité d’un échange, suivi d’un retour à Montréal comme joueur autonome, ne semblait pas farfelu comme scénario. « C’était une option. On a eu plusieurs discussions cet été, c’était dans mes dernières options, a-t-il reconnu. J’ai passé de belles années, l’équipe va dans la bonne direction et je pense que les succès viendront plus rapidement que ce que les gens pensent. »

Sauf que Kulak s’est plu en fin de saison dernière à Edmonton, parce qu’il vient de la région, mais aussi parce que ça a bien cadré côté hockey. « Quand j’ai été échangé ici, on m’a donné un rôle très bien défini et je savais à quoi m’attendre. Être à la maison était le facteur numéro 1. Ensuite, j’ai vécu une belle expérience en séries, avec Connor et Leon (McDavid et Draisaitl) et je crois qu’on a le potentiel de gagner. »

Kulak a en outre un bébé de sept mois. « La famille de ma femme vient aussi de la région, donc tout est proche. Si j’étais resté à Montréal, les grands-parents ne verraient pas le bébé aussi souvent ! »

Des commentaires intéressants à la lumière du débat actuel au sujet de Sean Monahan. Comme plusieurs amateurs le suggéraient avec Ilya Kovalchuk et Nate Thompson il y a deux ans, pourquoi ne pas échanger Monahan comme joueur de location pour la fin de la saison, et le ramener l’été prochain à titre de joueur autonome ? L’exemple de Kulak montre bien que ce type de plan a ses limites. Idem pour Thompson et Kovalchuk, d’ailleurs, pour des raisons différentes.

Le plus gros défi de Guhle

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle

Kaiden Guhle, lui, a eu droit à ses retrouvailles vendredi.

C’est ici, à Edmonton, qu’il a conclu sa carrière junior, avec les Oil Kings. L’équipe a gagné le championnat de la ligue junior de l’Ouest (WHL) avec Guhle comme défenseur numéro 1.

« J’ai revu les gars hier, les coachs, le trophée. J’ai pu revivre des souvenirs de l’an passé », a raconté Guhle.

Le défenseur de première année demeure un homme de confiance de Martin St-Louis malgré son inexpérience, et il y a fort à parier que l’entraîneur-chef tentera de le déployer lorsque possible pour affronter McDavid, même s’il n’a pas le dernier mot pour les changements. Lors des derniers matchs du CH sur la route, Guhle a en effet été confronté le plus souvent aux trios d’Elias Lindholm (Calgary), Max Domi (Chicago) et Boone Jenner (Columbus). Tous des premiers trios.

« Tout le monde me demande ce que je ferai quand McDavid va arriver. Ce sera un défi, mais ce sera plaisant », a résumé Guhle.

L’appel de St-Louis

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Rem Pitlick

Rem Pitlick pourra quant à lui finalement revenir dans la formation. Rappelé tard mercredi soir, il était alors à Utica. Il s’est farci plus de quatre heures d’autobus pour revenir à Laval avec le Rocket. Il est rentré à la maison « vers 4 h 30 du matin », pour faire une sieste et repartir vers l’aéroport dans l’espoir d’arriver à Calgary à temps pour le match de jeudi. En raison des retards, il est arrivé quelques minutes avant le duel Canadien-Flames, forçant St-Louis à employer le défenseur Chris Wideman comme 12e attaquant.

Cette fois, Pitlick pourra participer à la rencontre et espère en profiter pour se relancer. Auteur de 26 points en 46 matchs la saison dernière, il n’a toujours pas obtenu de point en sept rencontres cette saison, et c’est lui qui a été sacrifié quand il y a eu surplus d’attaquants. Le Tricolore l’a soumis au ballottage, mais personne ne l’a réclamé.

Piutlick a raconté avoir reçu un appel de St-Louis le jour où il a été offert aux 31 autres équipes. « Martin m’a dit de ne pas lâcher. Ça n’a pas été facile. J’ai dû réfléchir à ce que je peux être comme joueur. Ça veut dire beaucoup quand ça vient de quelqu’un qui est lui aussi passé par là. C’était une longue conversation que j’ai vraiment appréciée. »

Le conseil de Modin

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Josh Anderson

Josh Anderson joue en désavantage numérique depuis quelques matchs et l’homme derrière cette nouvelle affectation n’est pas celui que vous pensez. C’est… Fredrik Modin !

Lui et St-Louis ont joué ensemble à Tampa, et Modin a ensuite porté les couleurs des Blue Jackets, en plus de travailler pour l’équipe une fois à la retraite. Les deux comparses ont donc cassé la croûte ensemble la semaine dernière à Columbus, lors de la visite du Canadien. C’est là que Modin a rappelé à St-Louis qu’Anderson était un joueur efficace en désavantage chez les Blue Jackets.

« Donc j’en ai parlé à Josh et il fait une maudite bonne job. On aurait dû faire ça ben plus de bonne heure ! », a candidement admis St-Louis.