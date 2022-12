Robertson, Vanecek et Marner se démarquent

(New York) L’attaquant des Stars de Dallas Jason Robertson et celui des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner ont été honorés par la LNH jeudi en raison de leur impressionnante séquence de matchs avec au moins un point.

La Presse Canadienne

Robertson a été nommé la première étoile du mois de novembre après avoir dominé la ligue avec 15 buts et 26 points en 14 rencontres le mois dernier.

L’attaquant des Stars a aussi obtenu au moins un point dans chaque match de son équipe en novembre, et il a porté cette séquence irrésistible à 16 parties (17 buts et 12 mentions d’assistance).

Le gardien des Devils du New Jersey Vitek Vanacek fut nommé la deuxième étoile. Il a dominé la LNH avec huit victoires en 10 sorties (neuf départs), compilant une fiche de 8-1-0 avec une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de 93 %.

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Vitek Vanecek

De son côté, Marner avait aussi récolté au moins un point dans chaque match le mois dernier, et il fut nommé la troisième étoile avec une récolte de six buts et 14 passes en 15 rencontres.

Marner a notamment prolongé cette heureuse séquence à 18 matchs mercredi soir, égalant ainsi la marque d’équipe partagée jusque-là par Darryl Sittler et Ed Olczyk. Il a totalisé sept buts et 17 mentions d’assistance pendant cette séquence.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mitchell Marner

Pour sa part, le gardien des Golden Knights de Vegas Logan Thompson, qui a aussi enregistré huit victoires en novembre, a été nommé la recrue du mois dernier.