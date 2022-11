L’analyste Patrick Lalime a relevé un état de choses singulier pendant le match de samedi soir sur les ondes de TVA Sports.

Et il nous a fait réaliser encore davantage le pouvoir d’attraction de Cole Caufield sur la foule. Oui, on entend bel et bien les murmures courir parmi la foule lorsque le jeune homme touche la rondelle. Et le phénomène n’est survenu souvent à Montréal depuis les beaux jours de Guy Lafleur, comme le soulignait Lalime.

En consultant le classement des compteurs de la LNH ce matin, on retrouve Nick Suzuki au 11e rang, à deux points du top dix, avec 23 points en 18 matchs, en route vers une saison de 105 points sur une saison complète.

Caufield vient au sixième rang chez les buteurs de la Ligue avec 11 buts en 18 matchs, à un but du troisième rang. Il a désormais marqué 33 buts en 56 rencontres depuis l’arrivée de Martin St-Louis. Il en avait compté cinq à ses 39 premiers matchs en carrière…

D’ailleurs, parmi tous les joueurs repêchés en 2017, Suzuki, 13e au total, vient au deuxième rang derrière Jason Robertson au chapitre des compteurs depuis le début de la saison.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Nick Suzuki

Au chapitre de la cuvée 2019, Caufield, 15e au total, est premier, avec 19 points, sur un pied d’égalité avec le premier choix au total Jack Hughes, et Kirby Dach, 3e au total, acquis pour Alexander Romanov, vient au troisième rang avec 16 points, sur un pied d’égalité avec Trevor Zegras.

À ce rythme, Caufield atteindra la marque des 50 buts sur une saison complète. Stéphane Richer est le dernier joueur du Canadien à avoir réalisé l’exploit, en 1990, il y a plus de 30 ans ! Mats Naslund est le dernier du Canadien à avoir obtenu 100 points… en 1986 !

Le CH a pu compter sur quatre joueurs de plus de 80 points, Vincent Damphousse (97), Kirk Muller (94), Brian Bellows (88) et Stéphan Lebeau (80) il y a 30 ans. On disait qu’ils n’avaient pas un grand club, mais avec ces canons offensifs, et Patrick Roy, ils ont soulevé la Coupe pour la dernière fois, en 1993.

On verra si la tendance se maintient, mais il y a longtemps qu’on avait vu une équipe aussi excitante à l’attaque. La mise au rancart de Carey Price constitue une coïncidence particulière, au moment où de jeunes joueurs offensifs émergent et brisent ce règne de domination des gardiens chez le Canadien, de Patrick à Carey Price, en passant par José Théodore.

Si seulement la production offensive était mieux répartie, le Canadien n’occuperait pas le 19e rang seulement au chapitre des buts marqués par match. Après Suzuki, Caufield et Dach, le meilleur compteur, Sean Monahan, a obtenu 10 points en 18 parties.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kirby Dach

Malgré tout, Montréal a une meilleure moyenne de buts marqués par match que Toronto et ses canons Matthews, Marner, Tavares et Nylander.

Damphousse, Muller, Bellows et Lebeau avaient tous entre 25 et 29 ans lorsqu’ils ont connu leur grosse année offensive. Suzuki en a 23, Caufield et Dach auront 22 ans en janvier et Slafkovsky, le prochain, a toujours 18 ans.

On ne sait pas si le Canadien pourra continuer à gagner aussi souvent, mais le spectacle est au rendez-vous au Centre Bell, surtout pour un club en pleine phase de rajeunissement.

Les Blues remontent !

Après avoir flirté avec la cave du classement, et subi une menace de reconstruction de la part de leur DG, les joueurs des Blues ont remporté une sixième victoire consécutive samedi. Ils occupent désormais la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires, sur un pied d’égalité avec les Flames de Calgary. Ils avaient pourtant subi huit défaites de suite auparavant, un record d’équipe.

Les performances du gardien Jordan Binnington ne sont pas étrangères à la résurrection des Blues. Il affichait une moyenne de 4,57 et un taux d’arrêts de ,853 au cours de cette séquence décevante. Il a accordé 11 buts à ses cinq derniers matchs, dont seulement six à égalité numérique.

L’ancien gardien devenu analyste, Darren Pang, analyse son jeu dans cet article très instructif du site The Athletic.