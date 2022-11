(Laval) Brandon Gignac a inscrit le but décisif lors d’une longue séance de tirs de barrage et le Rocket de Laval a vaincu les Monsters de Cleveland 6-5, samedi.

La Presse Canadienne

Lors de la huitième vague de tireurs, Gignac s’est amené rapidement et il a logé la rondelle entre les jambières du gardien Jet Greaves. Kevin Poulin a ensuite fermé la porte aux dépens de Samuel Knazko pour confirmer la victoire du Rocket.

Rem Pitlick, lors de la deuxième ronde, et Danick Martel, lors de la sixième, ont aussi touché la cible pour l’équipe locale lors de la fusillade. Cole Fonstad et David Jiricek, lors des mêmes rondes, ont répliqué pour le club-école des Blue Jackets de Columbus.

Le Rocket (5-9-3) a tiré de l’arrière à trois reprises pendant cet affrontement, mais il a puisé dans ses ressources pour venger sa défaite de vendredi soir aux mains des Monsters (8-5-2).

Martel a récolté un but et une mention d’aide dans la victoire. Gignac, Xavier Simoneau et Lucas Condotta ont également fait bouger les cordages en temps réglementaire pour la troupe de Jean-François Houle.

Peter Abbandonato a participé à trois buts du Rocket alors que Poulin a cédé quatre fois en 23 tirs.

Owen Sillinger a marqué deux buts pour les Monsters tandis que Trey Fix-Wolansky et Jiricek ont enfilé l’aiguille une fois chacun.

Greaves a connu un fort match pour les visiteurs, repoussant 47 des 51 rondelles dirigées vers lui pendant la rencontre.