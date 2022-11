Joel Edmundson passe pour un génie ces jours-ci, et ça le fait bien rigoler.

Richard Labbé La Presse

Le vétéran défenseur, on le rappelle, fut peut-être la seule personne sur cette Terre à parler ouvertement d’une place en séries pour le Canadien au mois de septembre. Il avait lancé cette audacieuse déclaration en plein air lors du tournoi de golf du Canadien et, sur le coup, nous avions été très nombreux à nous demander ce qu’Edmundson pouvait bien mettre dans son café.

Mais deux mois plus tard, plus personne ne rit de cette folle envolée, qui n’est peut-être plus si folle, finalement.

Espoir et confiance

« Il fallait seulement y croire, a répondu le défenseur lundi matin dans le vestiaire à Brossard. Si tu n’y crois pas, tu te retrouves déjà un pas derrière le reste de la compétition. Dans ce vestiaire, on croit être en mesure de rivaliser avec n’importe qui dans cette ligue.

« C’est dans notre mentalité : on sait qu’on a une jeune équipe, on est plaisants à voir aller, ce ne sera pas toujours parfait, mais si on y croit, de bonnes choses vont nous arriver. Quand j’ai dit ça [au tournoi de golf], je savais que certaines personnes allaient en rire. Mais honnêtement, j’y croyais. »

Edmundson affirme qu’il s’est mis à avoir des idées de grandeur quand il a regardé de plus près la formation 2022-2023.

Je savais que nos jeunes allaient progresser... Guhle, Xhekaj, je savais qu’on allait pouvoir miser sur Juraj [Slafkovsky). On savait à quel point ces gars-là étaient bons, et qu’ils allaient être capables de faire rapidement le saut dans la LNH. Joel Edmundson

« En plus des vétérans et des joueurs qui sont arrivés cette saison, ça nous fait de bons éléments, et ça fait de nous une bonne équipe de hockey », ajoute-t-il.

Le cas Kirby Dach

D’ailleurs, et puis justement, il y a parmi ceux qui sont arrivés un certain Kirby Dach, qui a à sa fiche 14 points en 15 matchs cette saison.

Le jeune attaquant est un homme de bien peu de mots, alors ce n’est pas lui qui va faire des roulades dans le Vieux-Montréal en hurlant qu’il aime sa nouvelle vie, mais tout de même. On sent chez lui le bonheur discret de celui qui se sent revigoré d’un nouveau départ, après trois saisons difficiles à Chicago.

C’est encore plus vrai depuis qu’il a été ajouté au premier trio, complété par Nick Suzuki et Cole Caufield, là où il a depuis récolté 11 points en 7 matchs.

C’est toujours mieux quand on gagne. La culture est bonne ici, on a un bon mélange de vétérans et de jeunes. On s’entend bien, on a du plaisir... J’ai confiance en moi, je joue bien. Je ne pense pas avoir changé... Kirby Dach

Martin St-Louis, lui, estime que la belle histoire de Kirby Dach ne fait que commencer.

« Si t’abandonnes sur quelqu’un de 21 ans, au hockey ou ailleurs, c’est probablement parce que t’as pas beaucoup de patience... et peut-être aussi pas une bonne vision du portrait global à cet âge, a répondu l’entraîneur du CH à son sujet. À 21 ans, c’est tellement jeune. Ce que j’ai vu en lui ? J’ai vu un joueur qui a été un troisième choix au total... »

Trophée Jean-Béliveau pour Jake Allen PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DU CANADIEN Élise Béliveau et Jake Allen C’est Jake Allen qui a obtenu le trophée Jean-Béliveau, édition 2021-2022, un honneur décerné pour l’implication communautaire. Jonathan Drouin avait remporté ce même trophée lors de la saison précédente. Le Canadien a confirmé Allen à ce titre lundi au centre de Brossard, en présence d’Élise Béliveau, femme du regretté numéro 4. Allen est à la tête de la fondation Program 34 qui, depuis sa création en 2016, a remis près d’un demi-million de dollars à 22 œuvres caritatives du Nouveau-Brunswick, la province d’origine du gardien.