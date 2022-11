Rantanen, Ullmark et Fox au tableau d’honneur

(New York) L’ailier droit de l’Avalanche du Colorado Mikko Rantanen, le gardien des Bruins de Boston Linus Ullmark et le défenseur des Rangers de New York Adam Fox ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Rantanen a inscrit trois buts et amassé quatre mentions d’assistance en deux matchs avec l’Avalanche, qui connaît une série de quatre victoires.

Rantanen a amassé au moins un point dans chacun des cinq derniers matchs, et il totalise 14 points (7-7) pendant cette séquence.

Ullmark a présenté une fiche de 3-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,34 et un taux d’efficacité de 95,6 % devant la cage des Bruins (14-2-0, 28 points), qui ont signé quatre victoires en autant de rencontres la semaine dernière.

PHOTO WINSLOW TOWNSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Linus Ullmark

De son côté, Fox a dominé le circuit Bettman avec six passes et huit points en quatre parties. Il a notamment inscrit le but victorieux dans les deux victoires des Rangers la semaine dernière.