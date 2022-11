(Detroit) Ben Chiarot est maintenant un membre des Red Wings de Detroit, mais ça ne l’empêche pas d’observer de loin les résultats de son ancien club.

Richard Labbé La Presse

Le vétéran défenseur est aujourd’hui un membre des Wings, lui qui a dit oui à un contrat de quatre ans en juillet, à une moyenne de 4,75 millions de dollars par saison. Auparavant, il avait fait un petit détour de deux ans et demi par Montréal, où il a pu disputer 164 matchs avec le Canadien.

Ce fut bref, tout de même, mais ce fut assez intense pour Chiarot, qui aurait aimé pouvoir continuer avec le groupe du printemps magique de 2021, celui qui avait atteint la finale de la Coupe Stanley.

« On espérait pouvoir garder ce club-là, intact, pendant plusieurs saisons, a-t-il expliqué mardi dans le vestiaire des Red Wings. Mais il y avait, je crois, 37 jours entre le dernier match de la finale et le début du camp d’entraînement. Alors quand on s’est tous revus au camp, il y avait beaucoup de gars qui n’étaient pas prêts à reprendre le collier. »

Chiarot le dit lui-même : avec le recul, c’est bien facile de pouvoir tirer des conclusions, mais il estime que le club du printemps de 2021 aurait pu accomplir de grandes choses par la suite.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Petry, Ben Chiarot et Alexander Romanov

« En arrivant au camp lors de la saison suivante, il y avait des gars qui étaient encore blessés. Price n’était plus là. Alors il y avait des trous dans la formation. On a connu un mauvais début de saison, et tout le monde s’est mis à dire que le club devrait être défait pour repartir à neuf. Ce fut un difficile début de saison.

« Mais je croyais qu’on allait pouvoir faire un bon bout de chemin avec cette équipe. Surtout si l’on se rappelle un peu de tous les joueurs qui étaient là, particulièrement en défense : Weber, Petry, Edmundson, moi-même, Romanov… On croyait avoir les bons éléments pour être bons pendant un bout de temps, mais ce n’est pas comme ça que ça a fonctionné. C’est la réalité du marché, parfois. »

Le défenseur de 31 ans affirme qu’il ne savait rien des problèmes de Carey Price, autant au chapitre de sa consommation d’alcool qu’au chapitre de ses blessures. « Je savais que c’était la fin pour Shea (Weber), mais pas pour Carey… quand tu vis des séries comme celles-là, ça t’épuise, mentalement et physiquement. Perdre ces deux gars-là, deux futurs membres du Temple de la renommée probablement, disons que ça laisse un gros vide dans ta formation. »

Même s’il continue de suivre les résultats de son ancien club, Ben Chiarot porte aujourd’hui un nouveau maillot qui lui donne des ailes. Il fait d’ailleurs maintenant partie du premier duo défensif des Wings, en compagnie de Moritz Seider.

« J’ai toujours pensé que pour un défenseur, le côté offensif du jeu était un peu secondaire, a-t-il ajouté. J’ai été un défenseur physique et défensif en premier depuis toujours, et s’il y a des points qui arrivent en plus, tant mieux… alors je ne m’en fait pas trop avec le production offensive. J’essaie seulement de faire mon travail. »