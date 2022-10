La ministre Pascale St-Onge demande diversité et transparence

De passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean jeudi, la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, s’est laissée aller à quelques commentaires sur le dossier des agressions sexuelles chez Hockey Canada, en affirmant notamment qu’il fallait plus de diversité autour de la table de décision et plus de transparence économique.

SOLVEIG BEAUPUY Le Quotidien

« Il y a très peu de transparence sur la façon dont sont utilisés les frais d’inscription des jeunes, et ça prend aussi une plus grande diversité au sein du conseil d’administration, parce que les femmes et les personnes issues de minorités sont dans un angle mort en ce moment à Hockey Canada », a commenté la ministre St-Onge.