Nos six journalistes sportifs font leurs prédictions pour la saison du Canadien qui s’amorce.

La Presse

Où se rendra le Canadien ?

Mathias Brunet :

Pas très loin

Au mieux au 25e rang du classement général, sans participation aux séries, évidemment, mais les jeunes progresseront.

Katherine Harvey-Pinard :

Exclu des séries

Disons que ce serait surprenant de voir le Canadien ne pas finir parmi les trois derniers au classement. Je place ma mise sur le 30e rang, devant les Coyotes et les Blackhawks.

Richard Labbé :

Nulle part

Cette saison sera une sorte de laboratoire, pour tenter des choses, pour explorer. Le club sera éliminé aux Fêtes.

Guillaume Lefrançois :

Dernier rang ?

Peut-on se « rendre » au dernier rang, surtout quand c’est de là que l’on part ? Le Canadien ne finira pas 32e comme l’an dernier, mais il lui sera très difficile de sortir du 8e et dernier rang de sa division.

Simon-Olivier Lorange :

Dernier rang de sa division

La direction désire repêcher tôt une seconde fois, et elle y parviendra. Le dernier rang de la division Atlantique, peut-être même de l’Association de l’Est, semble inévitable.

Alexandre Pratt :

Jusqu’au fond du baril

Dernier de sa division.

Quel joueur causera la surprise ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kirby Dach

Mathias Brunet :

Kirby Dach

Les attentes semblent plutôt modestes envers Kirby Dach, mais il constituera une révélation, avec une cinquantaine de points et un rôle important contre les gros trios adverses.

Katherine Harvey-Pinard :

Kirby Dach

Le changement d’air fera le plus grand bien à Kirby Dach. Il réussira à s’établir comme un joueur important dans une équipe sans grande vedette à l’attaque.

Richard Labbé :

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Sean Monahan

Sean Monahan

Enfin remis de ses ennuis de santé, ce fier jeune vétéran a le potentiel d’une saison de 50 points, ce qui serait très bien dans son cas.

Guillaume Lefrançois :

Brendan Gallagher

Un joueur payé 6,5 millions ne devrait pas être considéré comme une surprise, mais les attentes ont largement diminué avec son rendement la saison dernière et en séries 2021. Il a connu un excellent camp.

Simon-Olivier Lorange :

Mike Matheson

Après son acquisition des Penguins de Pittsburgh, il a dit être prêt à accepter beaucoup de responsabilités. Il est arrivé au camp d’entraînement gonflé à bloc et dégage beaucoup de confiance. Ce sera précieux.

Alexandre Pratt :

Christian Dvorak

Sa bonne deuxième moitié de saison, l’hiver dernier, est passée inaperçue.

Quel joueur sera la déception ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Evgenii Dadonov

Mathias Brunet :

Evgenii Dadonov

Evgenii Dadonov fera rager les fans du Canadien par son jeu défensif désintéressé, même s’il amassera des points ici et là.

Katherine Harvey-Pinard :

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Joel Armia

Joel Armia

Après 14 points en 60 matchs la saison dernière, Armia ne devrait pas faire beaucoup mieux cette saison. Je ne m’attends pas à le voir avec le Canadien jusqu’à la fin de la saison, d’ailleurs.

Richard Labbé :

Evgenii Dadonov

Un joueur en fin de carrière qui n’est sans doute que de passage. Voilà qui mène rarement à de bons résultats.

Guillaume Lefrançois :

Kirby Dach

Il a beau être en santé, il n’aura pas de partenaires de trio du calibre d’Alex DeBrincat et de Patrick Kane.

Simon-Olivier Lorange :

Mike Hoffman

La notion de déception est floue pour un club ciblé par des attentes aussi basses. Mike Hoffman a bien paru offensivement depuis l’arrivée de Martin St-Louis, mais ses lacunes en repli pèseront lourd sur une défense inexpérimentée.

Alexandre Pratt :

Josh Anderson

Peut-on vraiment être déçu avec si peu d’attentes ? J’y vais — sans conviction — avec Josh Anderson, qui ne montre pas de signes de progression depuis son arrivée à Montréal.

Quel jeune joueur sera le plus impressionnant ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cole Caufield

Mathias Brunet :

Cole Caufield

Après une excellente deuxième moitié de saison l’an dernier sous Martin St-Louis, Cole Caufield atteindra la marque des 35 buts cette année.

Katherine Harvey-Pinard :

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Kaiden Guhle

Kaiden Guhle

Guhle a été impressionnant pendant le camp d’entraînement, démontrant son flair offensif, son calme et son assurance. Il sera dans la LNH à temps plein cette saison et deviendra un favori des partisans.

Richard Labbé :

Kaiden Guhle

Avec cette défense très ordinaire, Guhle devrait avoir la chance de jouer plus souvent que prévu. Il sera l’un des rares points positifs dans ce club cette saison.

Guillaume Lefrançois :

Kaiden Guhle

Ça ne sera pas flamboyant, mais il pourrait bâtir quelque chose d’intéressant avec David Savard.

Simon-Olivier Lorange :

Kaiden Guhle

On ne parle que des jeunes défenseurs depuis le début du camp d’entraînement. Or, il est parfois difficile de se rappeler que Guhle a seulement 20 ans tellement il démontre le calme et l’assurance d’un vétéran.

Alexandre Pratt :

Kaiden Guhle

Il est le défenseur le plus stable parmi les jeunes. On pourrait aussi voir Justin Barron en supériorité numérique plus tard à l’hiver.

Quel joueur sera échangé ou libéré en premier ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Christian Dvorak

Mathias Brunet :

Christian Dvorak

L’éclosion de Kirby Dach, doublée de la bonne saison de Christian Dvorak, permettra à celui-ci de hausser sa valeur et de constituer un appât intéressant sur le marché à la date limite des échanges.

Katherine Harvey-Pinard :

Christian Dvorak

Dvorak ne s’est jamais vraiment positionné comme un joueur de centre incontournable chez le Canadien depuis son arrivée. Je pense qu’il changera d’uniforme avant longtemps.

Richard Labbé :

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Paul Byron

Paul Byron

Il n’y a à peu près aucun scénario réaliste dans lequel Paul Byron est encore un membre du Canadien en avril.

Guillaume Lefrançois :

Sean Monahan

Un centre de bon gabarit, de son âge, en dernière année de contrat ? S’il reste en santé, il y aura de la demande pour ses services.

Simon-Olivier Lorange :

Paul Byron

C’est dommage, car ses entraîneurs, ses coéquipiers et le public l’aiment. Mais il est difficile de voir Byron parmi les 12 attaquants partants du CH. S’il retrouve la santé, il risque bien de se retrouver à Laval.

Alexandre Pratt :

Paul Byron

La direction du Canadien a discrètement retiré le A de son chandail. Ce n’est pas bon signe.

Qui sera le joueur le plus utile ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Nick Suzuki

Mathias Brunet :

Nick Suzuki

Nick Suzuki constituera de nouveau la locomotive à l’attaque et on pourra désormais le soustraire plus souvent des grandes missions défensives avec la présence de Dach et Dvorak.

Katherine Harvey-Pinard :

Nick Suzuki

La question se pose-t-elle sérieusement ?

Richard Labbé :

Nick Suzuki

Avec un peu de chance, il est permis de croire qu’il pourra faire mieux que ses 61 points de la saison dernière.

Guillaume Lefrançois :

Michael Matheson

Ce ne sont que les matchs préparatoires et il joue déjà 23 minutes par match. Imaginez quand ça comptera.

Simon-Olivier Lorange :

Jake Allen

Rassuré par une prolongation de contrat de deux ans, le gardien sera le roc du Canadien au milieu de la tempête qui déferlera soir après soir. Ne vous arrêtez pas à ses statistiques, sa présence est immensément précieuse.

Alexandre Pratt :

Nick Suzuki

Il sera l’homme de confiance de Martin St-Louis, dans toutes les situations serrées.