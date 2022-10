Justin Gill et le Phœnix dominent le Drakkar 6-2

(Sherbrooke) Justin Gill a inscrit son 10e but de la saison, a amassé deux aides et a aidé le Phoenix de Sherbrooke à poursuivre sur sa bonne lancée en défaisant le Drakkar de Baie-Comeau 6-2, dimanche.

La Presse Canadienne

Gill, meilleur buteur et pointeur du circuit Courteau, a noirci la feuille de pointage lors des sept premiers matchs de la saison 2022-2023 du Phoenix. Il a obtenu 16 points au passage.

Après des filets de ses coéquipiers Israël Mianscum, Joshua Roy et Anthony Munroe-Boucher, Gill a porté la marque à 4-0 quand son tir des poignets a battu Olivier Ciarlo, en première période. Le but a signalé la fin du match de Ciarlo, qui a stoppé sept tirs.

Ehtan Gauthier et Milo Roelens ont aussi touché la cible pour le Phoenix, qui est demeuré invaincu en temps réglementaire.

Gill, Gauthier et Roy, qui évoluent sur le même trio, se classent tous parmi le top 5 des pointeurs de la LHJMQ. Le Phoenix, qui aspire aux grands honneurs, trône au sommet du classement général.

Félix Gagnon et Isaac Dufort ont assuré la riposte pour le Drakkar.

Samuel St-Hilaire a repoussé 15 tirs dans la victoire. En relève de Ciarlo, Olivier Adam a réalisé 34 arrêts.

Armada 2, Saguenéens 6

Trois buts concédés avec un joueur en moins ont coulé l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui a baissé pavillon 6-2 contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Les Saguenéens, qui ont aussi marqué un but en désavantage numérique, ont signé une première victoire cette saison.

Wildcats 6, Voltigeurs 3

Yoan Loshing a récolté un but et trois aides, Étienne Morin a préparé quatre filets des siens, Maxim Barbashev a marqué deux buts et les Wildcats de Moncton ont pris la mesure des Voltigeurs de Drummondville 6-3.