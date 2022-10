(Gander, Terre-Neuve) Décidément, il faudra se demander si la cadence du camp du Canadien est trop infernale, car ça tombe comme des mouches.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le Tricolore s’entraînait à Moncton, vendredi. Pour des raisons logistiques, plusieurs médias n’ont pas pu assister à la séance. Selon le photogénique confrère Marc-André Perreault, qui y était, Michael Matheson manquait à l’appel en raison d’un « inconfort ». Le CH a parlé d’une « journée de traitements ».

Matheson devait, à l’origine, participer au match de jeudi et il s’était entraîné avec l’équipe en matinée. Or, quelques minutes après l’entraînement, on nous annonçait que Matheson allait sauter son tour. Après le match, jeudi soir, Martin St-Louis s’est fait questionner à savoir si le retrait de Matheson de la formation était de nature médicale. « Il est en santé », a répondu l’entraîneur-chef.

Christian Dvorak et Mike Hoffman étaient aussi absents. L’équipe a annoncé qu’ils sont blessés au haut du corps et qu’ils font l’objet d’une réévaluation quotidienne.

Ces absences s’ajoutent à celles de Nick Suzuki, Joel Armia et Emil Heineman, tous restés à Montréal le temps de ce voyage dans les provinces atlantiques.