(Toronto) Il y aura un spectateur attentif au ScotiaBank Arena, mercredi soir, quand Jordan Harris embarquera sur la patinoire.

Guillaume Lefrançois La Presse

Bon, il risque d’y en avoir plus qu’un, puisqu’on devine que Kent Hughes et les dirigeants du Canadien continueront à évaluer le jeune défenseur.

Mais sur la passerelle, il y aura aussi Tommy Miller parmi ceux qui l’épieront.

Miller, c’était le partenaire de Harris avec les Huskies de l’Université Northeastern la saison dernière. Jamais repêché, il poursuit tout de même sa carrière de hockeyeur puisqu’il a signé un contrat de la Ligue américaine avec les Marlies de Toronto, le club-école des Leafs.

« Je l’ai texté hier, j’espérais qu’ils arrivent hier pour aller souper. J’espère le voir après le match ce soir », a raconté Miller, croisé par La Presse après l’entraînement matinal des Leafs, en vue du match.

Harris et Miller formaient le premier duo des Huskies la saison dernière. Miller était un nouveau venu à Boston, après avoir passé quatre saisons à Michigan State. Contributeur offensif modeste, il avait amassé 9 points en 39 matchs, tandis que Harris en a inscrit 20. Ce qu’il a découvert ?

« C’est un patineur tellement doué. Parfois, un joueur avait deux enjambées sur lui, je le regardais et je me disais : c’est correct, Jordan va se rendre », raconte Miller.

Malgré son statut de meilleur défenseur offensif de son club, Harris ne négligeait pas son territoire. Il a mené son équipe pour les tirs bloqués la saison dernière, avec 69, justement devant Miller (58).

« C’est un joueur tellement complet, qui s’appliquait vraiment sur le jeu défensif. Il voulait défendre notre territoire en premier, défendre rapidement, et une fois que c’était fait, il pouvait penser à l’attaque », résume Miller.

À l’aise à droite ?

Un des enjeux majeurs dans ce camp pour Harris sera de démontrer sa capacité à jouer à droite. C’est là qu’il y a le plus de minutes de jeu disponibles, puisque David Savard et Chris Wideman sont les deux seuls vétérans droitiers. Le troisième poste pourrait essentiellement se jouer entre Justin Barron – un droitier naturel – et le gaucher qui se montrera le plus apte à changer de côté, sans s’être trompé au préalable.

Ce ne sont pas tous les gauchers qui peuvent évoluer de leur côté opposé. La semaine dernière, Francis Bouillon, entraîneur au développement des joueurs, faisait justement valoir que Harris et Arber Xhekaj avaient les qualités requises pour jouer à droite, mais pas nécessairement Gianni Fairbrother.

Harris s’est toujours dit à son aise à droite, mais la saison dernière, il a très peu joué de ce côté, puisque Miller tire de la droite.

« Il jouait à droite de temps en temps, quand il nous manquait un gars, ou pendant une présence en particulier, si on avait permuté. Mais avec les habiletés qu’il possède, je n’ai aucun doute qu’il peut jouer à droite. Il a assez de talent et son coup de patin est assez bon pour qu’il ait un impact à droite. »

Son cas sera intéressant à suivre au camp, et le fait que Martin St-Louis fasse appel à ses services pour un deuxième match de suite, même s’il compte sur 18 défenseurs en santé, est intéressant.

Murray devant le filet

Miller devra toutefois suivre le tout à distance, puisque les Leafs déploieront une défense expérimentée contre le CH.

En effet, cinq des six défenseurs en uniforme comptent plus de 200 matchs d’expérience dans la LNH, groupe au sein duquel on retrouve les anciens du CH Victor Mete et Jordie Benn. La seule exception, Carl Dahlstrom, en a tout de même disputé 67.

Il y aura toutefois moins de gros noms à l’avant, puisqu’Auston Matthews et Mitch Marner ne joueront pas, tandis que John Tavares est blessé pour trois semaines, a annoncé l’équipe mardi. En son absence, Pontus Holmberg, un choix de 6e tour en 2018, pilotera le trio de William Nylander.

Matt Murray défendra le filet des Torontois.