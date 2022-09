L’ère Claude Giroux avec les Sénateurs d’Ottawa n’a pas commencé au goût du principal intéressé.

MARC BRASSARD Le Droit

Une des principales acquisitions de l’équipe au cours d’un été qui a fait augmenter les attentes envers la formation de la capitale, l’ancien capitaine des Flyers de Philadelphie a vu son équipe s’incliner 4-1 face aux Maple Leafs de Toronto lors de son premier match du calendrier préparatoire présenté au Scotiabank Arena.

Même si ses compagnons de trio Tim Stützle et Alex DeBrincat se sont faits complices du but du premier pour ouvrir le pointage, Giroux n’était pas de bonne humeur lorsqu’il s’est présenté pour une entrevue avec Sportsnet au deuxième entracte, après que son club ait alloué trois buts au cours de cet engagement, dont le but gagnant de Denis Malgin compté quand la nouvelle ligne était sur la glace.