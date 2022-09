Ne cherchez pas une chambre d’hôtel pour vos vacances à Brossard ; elles seront monopolisées par le Canadien.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le Tricolore a dévoilé mardi sa formation en vue du camp d’entraînement, et il y aura du joueur de hockey au mètre carré. L’équipe a en effet convié 74 joueurs pour l’exercice.

On retrouvera 43 attaquants, 20 défenseurs et huit gardiens. Mais il manque trois joueurs, protesterez-vous avec raison. Il s’agit de trois joueurs identifiés comme excédentaires (« extra ») : Carey Price, Paul Byron et Logan Mailloux.

Le premier ne jouera vraisemblablement pas cette saison. Byron devrait quant à lui revenir assez tôt dans la saison, avait dit Kent Hughes la semaine dernière, tandis que Mailloux a participé à l’entraînement de mardi au camp des recrues. Il le faisait toutefois avec un gilet bleu, suggérant qu’il ne peut pas encaisser de mises en échec.

Mailloux se remet d’une opération à une épaule.

C’est donc dire que Jonathan Drouin et Sean Monahan, deux attaquants dont la présence en début de saison était incertaine, sont répertoriés dans la même liste que les joueurs réputés en santé.

Notons que les attaquants Pierrick Dubé et John Parker-Jones, de même que les gardiens Antoine Coulombe et Riley Mercer, ont reçu une invitation pour le camp. Ces quatre joueurs non repêchés participaient cette fin de semaine au tournoi des recrues en vertu d’une invitation et en ont donc montré suffisamment pour que leur essai soit prolongé.

Les 74 joueurs constituent un record d’équipe pour un début de camp, de mémoire d’homme. À titre comparatif, il y en avait 70 l’an dernier, 42 la saison précédente (en pleine pandémie), 57 en 2019-2020, 66 en 2018-2019 et 61 en 2017-2018.

Le camp s’amorcera avec les examens médicaux mercredi, et les premières séances sur glace auront lieu jeudi. Notons que le traditionnel match intraéquipe entre les Rouges et les Blancs aura lieu dimanche après-midi, au Centre Bell.