« Si on s’était fié uniquement au tournoi des recrues, Jesperi Kotkaniemi n’aurait jamais percé notre formation régulière cette année ».

Mathias Brunet La Presse

Ainsi s’exprimait l’entraîneur Claude Julien, après avoir confirmé la place du jeune finlandais au sein de son équipe pour le match d’ouverture, en octobre 2018.

Le Canadien avait envoyé une formation très faible à ce tournoi des recrues. Kotkaniemi avait entamé la compétition au centre d’Alexandre Alain et d’Allan McShane contre des jeunes Sénateurs d’Ottawa aguerris, avec six joueurs ayant disputé des matchs de la LNH. La défaite avait été gênante pour Kotkaniemi, dépassé par les évènements à ses premiers pas en Amérique du Nord, et pour les recrues du Canadien.

Ça n’avait pas empêché ce gringalet finlandais de surprendre au camp d’entraînement et de mériter, à la surprise générale, un poste avec l’équipe malgré ses 18 ans.

La suite a donné un goût amer aux fans du Canadien. Kotkaniemi n’a jamais réussi à reproduire ses 34 points de son année recrue et il joue désormais en Caroline. Mais l’expérience de Kotkaniemi à son premier tournoi des recrues permet de nous donner une certaine perspective sur ce fameux tournoi.

Un gamin de 18 ans incapable de suivre le rythme contre des recrues adverses est parvenu, en quelques semaines seulement, à devenir un joueur de la Ligue nationale.

On pourrait aussi prendre Nick Suzuki en exemple. Ordinaire lors de ce tournoi en 2019, mais de la formation de départ du CH un mois plus tard. Le contraire est aussi vrai. Certains y ont brillé, avant de s’effacer en rencontres préparatoires de la Ligue nationale.

Les recrues actuelles se soumettaient à des examens médicaux, mercredi matin, avant de se rendre à Buffalo pour le tournoi.

On souhaite évidemment voir le premier choix au total du plus récent repêchage, Juraj Slafkovsky, y briller, mais dans sa tête, comme dans celle des dirigeants de l’équipe, ses performances dans les vrais matchs préparatoires feront foi de tout.

Slafkovsky, comme Kaiden Guhle, Jordan Harris, Justin Barron et Mattias Norlinder, les quatre jeunes défenseurs en lutte pour deux postes disponibles en défense chez le Canadien, seront invités au camp d’entraînement, peu importe leurs performances au tournoi des recrues à Buffalo.

Filip Mesar, Joshua Roy, Emil Heineman, Jan Mysak, Brett Stapley, Arber Xhekaj et Gianni Fairbrother auront droit au même privilège, à moins d’une catastrophe totale.

L’occasion sera belle cependant pour certaines recrues plus jeunes, ou moins bien cotées, comme Owen Beck, Cédrick Guindon, Riley Kidney, Xavier Simoneau, William Trudeau ou Miguël Tourigny, de laisser une belle carte de visite.

Pour les recrues de premier plan, ce tournoi pourra leur donner l’élan nécessaire pour entamer le camp avec une confiance encore plus forte. Kotkaniemi avait pu se ressaisir après un tournoi difficile, mais d’autres avant lui n’ont pu se remettre à temps de performances décevantes contre des recrues adverses.

Le Canadien aura l’avantage de présenter une formation de premier plan, l’une des plus fortes de son histoire récente, à ce tournoi. On prévoyait une forte opposition, entre autres de la part des Sabres, les premiers adversaires, jeudi soir, mais Buffalo préfère ménager deux de ses meilleurs espoirs, le défenseur Owen Power, premier choix au total en 2021, et l’ailier Jack Quinn, 61 points en 45 matchs l’an dernier dans la Ligue américaine. L’un de leurs trois choix de première ronde en 2022, le centre suédois Noah Östlund, est retenu en Suède, mais on pourra au moins voir à l’œuvre les deux autres, Matthew Savoie et Jiri Kulich. Le second choix de première ronde en 2021 derrière Power, Isak Rosen, 14e au total, y sera également.

Les Sénateurs d’Ottawa, adversaires du CH dimanche midi, présenteront une formation plus intéressante, avec le meilleur espoir en défense, Jake Sanderson, cinquième choix au total en 2020, le centre Shane Pinto, un centre régulier à Ottawa en début de saison dernière avant de subir une grave blessure, et le gardien Mads Sogaard, titulaire dans la Ligue américaine et rappelé le temps de deux matchs dans la LNH.

Les choix de première ronde ces deux dernières années, Tyler Boucher, Zack Ostapchuk et Ridly Greig, précieux centre défensif lors du plus récent Championnat mondial junior, y seront également.

Les Devils du New Jersey, adversaires vendredi soir, n’ont pas encore annoncé leur formation, mais on devrait s’attendre à y voir le compatriote de Slafkovsky, le défenseur Simon Nemec, deuxième choix au total, et peut-être aussi Alexander Holtz, septième choix au total en 2020, presque un point par rencontre dans la Ligue américaine l’hiver dernier. Le défenseur Luke Hughes, quatrième choix au total en 2021, est retenu dans la NCAA.

Les matchs seront diffusés sur le site du Canadien et ses diverses plateformes, avec l’excellent Sébastien Goulet, de TVA Sports, à la description.

Horaire

Jeudi 15 septembre : Buffalo c. Montréal, 19 h

Vendredi 16 septembre : Montréal c. New Jersey, 19 h

Dimanche 18 septembre : Ottawa c. Montréal, 12 h

Pas une grande manne de gardiens

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Joe Vrbetic

Parce qu’il a déjà trois saisons professionnelles derrière la cravate, sans compter ses 18 matchs dans la LNH, Cayden Primeau n’est plus considéré comme une recrue, selon les règles officieuses du tournoi. Le Canadien enverra plutôt le géant de 19 ans Joe Vrbetic, un choix de septième ronde en 2011 qui jouait avec North Bay, dans la Ligue junior de l’Ontario, la saison dernière. Il sera accompagné de deux gardiens invités de la LHJMQ, Antoine Coulombe, 20 ans, des Cataractes de Shawinigan, et Riley Mercer, 18 ans, des Voltigeurs de Drummondville.

Deux des meilleurs espoirs de l’organisation à cette position, Jakub Dobes et Frederik Dichow, sont retenus dans leurs circuits respectifs. Dobes, 21 ans, finaliste au trophée Mike-Richter remis au gardien collégial par excellence l’an dernier, entamera sa deuxième saison à Ohio State, dans la NCAA. Dichow, 21 ans également, jouera pour Frölunda, dans la Ligue d’élite de Suède (SEL), après sa participation aux Jeux olympiques et au Championnat mondial avec le Danemark. Le plus récent choix du CH au poste de gardien, Emmett Croteau (6e ronde, 2022), vient de joindre Clarkson, dans la NCAA.