Membres de la célèbre Hot Line, Hull, Hedberg et Nilsson ont remporté la coupe Avco en 1976 et 1978, inscrivant au passage plusieurs marques dans le livre des records de l’histoire des Jets. Ils sont passés aux Rangers de New York par la suite.

La Société d’histoire du sport de la capitale nationale ne pouvait réaliser une plus grosse prise pour marquer le coup des 50 ans de la création des Nordiques de Québec et de l’Association mondiale de hockey. Celle de réunir le plus gros trio de l’histoire du Circuit maudit, Bobby Hull, Anders Hedberg et Ulf Nilsson, à Québec dans deux semaines.

Le Soleil

Le Soleil a appris que les trois membres du trio légendaire des Jets de Winnipeg avaient confirmé leur présence dans la capitale en vue de l’événement commémorant la création des Nordiques et de l’AMH en 1972.