Le chef de la direction de Hockey Canada, Scott Smith, et son prédécesseur, Tom Renney, seront de retour à Ottawa la semaine prochaine. Les députés continuent de presser la fédération, sous le feu des critiques, pour obtenir des réponses sur sa gestion d’une présumée agression sexuelle et d’un règlement à l’amiable qui a secoué le sport.

joshua clipperton La Presse canadienne

Smith, Renney, l’ancien vice-président des assurances et de la gestion des risques de Hockey Canada, Glen McCurdie, et le président de la Ligue canadienne de hockey, Dan MacKenzie, doivent témoigner devant le Comité permanent du Patrimoine canadien, mercredi prochain, sur la Colline du Parlement.

Il en va de même pour les dirigeants des trois principaux circuits juniors du pays – Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, David Branch, commissaire de la Ligue de hockey de l’Ontario, et Ron Robison, commissaire de la Ligue de hockey de l’Ouest.

Hockey Canada fait l’objet d’un examen minutieux depuis qu’on a appris, en mai, qu’elle avait réglé discrètement une poursuite intentée par une femme qui allègue avoir été agressée en état d’ébriété par huit joueurs anonymes, y compris des membres d’Équipe Canada junior 2018, à la suite d’un gala tenu à London, en Ontario, il y a quatre ans.

La pression sur l’organisme national du sport a encore augmenté cette semaine lorsque La Presse Canadienne a été la première à rapporter qu’il maintient un fonds – l’argent est tiré des cotisations des membres recueillies à travers le pays – pour payer les responsabilités non assurées, y compris les réclamations pour abus sexuels.

Le détail a été inclus dans une déclaration sous serment faite par M. McCurdie en juillet 2021 dans le cadre d’une poursuite intentée par un joueur blessé en Ontario.

« Hockey Canada maintient une réserve dans un compte distinct pour payer de telles responsabilités non assurées au fur et à mesure qu’elles surviennent », lit-on dans la déclaration sous serment de McCurdie, qui poursuit en disant que « les responsabilités non assurées comprennent des réclamations potentielles pour des abus sexuels passés. »

Hockey Canada a confirmé qu’il maintient un « Fonds national d’équité » pour couvrir un « large éventail de dépenses liées à la sécurité, au bien-être et aux initiatives d’équité ».

« Le fonds est également utilisé pour payer les primes d’assurance de l’organisation et pour couvrir toute réclamation qui n’est pas autrement couverte par les polices d’assurance, y compris celles liées aux blessures physiques, au harcèlement et à l’inconduite sexuelle », peut-on lire dans la déclaration.

Hockey Canada a ajouté que le fonds a été « établi d’une manière conforme aux fonds de réserve maintenus par d’autres grandes organisations nationales ».

La révélation a stupéfié les Canadiens, y compris le premier ministre Justin Trudeau, qui a été interrogé à la fois sur le fonds et sur sa confiance dans le leadership de la fédération. « Je pense qu’à l’heure actuelle, il est difficile pour quiconque au Canada d’avoir foi ou confiance en qui que ce soit à Hockey Canada », a-t-il déclaré aux journalistes mardi.

« Ce que nous apprenons… est absolument inacceptable. »

Barry Lorenzetti, président et chef de la direction du fournisseur d’assurance BFL Canada, et Dave Andrews, président de la Fondation Hockey Canada, doivent également témoigner devant le comité mercredi.

Danielle Robitaille de Henein Hutchison LLP – le cabinet d’avocats qui a mené une enquête incomplète auprès d’une tierce partie pour le compte de Hockey Canada en réponse à l’incident présumé – devrait comparaître mardi en compagnie de la ministre des Sports Pascale St-Onge et de représentants de Sport Canada et du ministère du Patrimoine canadien.

Smith, Renney, McCurdie, MacKenzie, Courteau, Branch et Robison comparaîtront devant le comité sous assignation.

M. Smith, qui est également président de Hockey Canada, a remplacé M. Renney, qui prend sa retraite, au poste de directeur général le 1er juillet.

Une autre séance

Renney, Smith et Andrews ont témoigné devant le Comité permanent du Patrimoine canadien le mois dernier après que TSN ait rapporté l’agression présumée et le règlement.

Les parlementaires ont été troublés par ce qu’ils ont entendu, notamment que Hockey Canada n’a pas rendu obligatoire la participation à son enquête, qu’elle ne connaissait pas l’identité des joueurs en question et qu’elle a versé le règlement sans avoir une vue d’ensemble de ce qui s’est passé.

Smith a déclaré que « 12 ou 13 » des 19 joueurs ont été interrogés avant que l’enquête initiale de Hockey Canada ne se termine en septembre 2020. La police de London a clos son enquête en février 2019 sans porter d’accusations.

La femme demandait plus de 3,5 millions de dollars en dommages-intérêts à Hockey Canada, à la LCH et aux joueurs. Les détails du règlement ne sont pas publics, mais Smith a témoigné le mois dernier que l’organisation a liquidé des investissements pour payer le règlement.

« Si vous voulez une véritable responsabilité de la part de Hockey Canada, vous auriez dû exiger que tous les joueurs participent aux entrevues [avec le cabinet d’avocats externe] », a déclaré le député conservateur Kevin Waugh à M. Smith en comité le mois dernier.

« C’est de votre faute – c’est inacceptable. »

Son homologue du Bloc québécois Sébastien Lemire a suggéré que Hockey Canada est « John Doe No. 9 dans cette affaire ».

Les retombées de cette réunion du comité ont été rapides.

Hockey Canada a vu son financement fédéral interrompu alors que le gouvernement attend des réponses sur la responsabilité et la transparence, tandis qu’un certain nombre de sociétés ont mis sur pause des partenariats.

La semaine dernière, la fédération a publié une lettre ouverte aux Canadiens, dans laquelle elle a fait un certain nombre de promesses, notamment celle de rouvrir l’enquête menée par une tierce partie – la participation est désormais obligatoire – et de procéder à un examen complet de la gouvernance.

« Nous n’avons pas fait assez pour remédier aux actions de certains membres de l’équipe nationale junior 2018 ou pour mettre fin à la culture de comportement toxique au sein de notre sport », a écrit Hockey Canada.

« Pour cela, nous nous excusons sans réserve. »

La LNH mène également une enquête parce que plusieurs des joueurs sont maintenant dans la ligue, mais ne rend pas leur participation obligatoire.

Un certain nombre de membres de l’équipe mondiale junior 2018 ont déclaré publiquement qu’ils n’étaient pas impliqués dans l’incident présumé ou qu’ils n’ont pas assisté au gala, y compris les joueurs actuels de la LNH Cale Makar, Robert Thomas, Jordan Kyrou, Victor Mete, Conor Timmins, Taylor Raddysh et Jonah Gadjovich.