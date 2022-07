(Newark) Bien que ravi d’avoir mis sous contrat Ondrej Palat, double champion de la coupe Stanley, sur le marché des joueurs autonomes, le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald, a brièvement cru que la vedette Johnny Gaudreau reviendrait au New Jersey.

Tom Canavan Associated Press

Cela n’a pas fonctionné. « Johnny Hockey » a choisi les Blue Jackets de Columbus plutôt que le club de son État d’origine, et les Devils se sont tournés vers Palat quelques heures plus tard en lui offrant un contrat de 30 millions US pour cinq ans.

Fitzgerald n’a exprimé aucun regret, vendredi, en faisant le point sur les premières journées du marché des joueurs autonomes et les quelques échanges effectués. Outre Palat, les Devils ont mis sous contrat le vétéran défenseur Brandan Smith et acquis le centre Erik Haula des Bruins de Boston et le gardien Vitek Vanecek des Capitals de Washington. Ils se greffent à une jeune équipe menée par Jack Hughes et Nico Hischier.

Selon plusieurs sources, les Devils auraient offert à Gaudreau un contrat de sept ans d’une valeur de plus de neuf millions par an. Il a accepté un contrat de 68,5 $ des Blue Jackets, soit une moyenne à 9,75 millions par saison.

Fitzgerald a admis avoir rêvé de voir Gaudreau dans l’uniforme rouge, blanc et noir de l’équipe. Et il avait de bonnes raisons d’y croire. Il connaissait le joueur et sa femme. Son fils a joué avec Gaudreau au Collège de Boston et a logé avec Matty Gaudreau, le frère de Johnny.

« J’avais l’impression que nous étions une possible destination pour lui, mais je suppose que c’était le cas d’autres équipes aussi, a analysé Fitzgerald. Nous avons fait de notre mieux. »

Lorsque Gaudreau a dit oui à Columbus, les Devils se sont rapidement tournés vers Palat, qui a passé ses 10 premières saisons avec le Lightning de Tampa Bay.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Johnny Gaudreau

Palat a pressenti toute la saison que le Lightning n’allait pas lui offrir un nouveau contrat en raison des restrictions imposées par le plafond salarial. Il s’est donc préparé, lui et sa famille, à cette éventualité.

L’attaquant tchèque a déclaré que le Lightning ne lui avait jamais fait de nouvelle offre de contrat, bien que l’équipe ait discuté avec son agent des conditions et des montants possibles.

« Cela ne fonctionnait tout simplement pas », a reconnu Palat au sujet des chiffres.

Bien que triste de quitter Tampa, Palat a souligné que de se joindre aux Devils, qui n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2018, lui rappelait ses débuts avec le Lightning. C’était une équipe jeune, en bas du classement, mais avec beaucoup de talent. Elle a progressé pour devenir une formation qui a remporté la coupe Stanley en 2020 et 2021 et s’est rendue jusqu’en finale la saison dernière avant de perdre contre l’Avalanche du Colorado en six matchs.

« Lorsque vous gagnez la coupe Stanley une fois, vous voulez la gagner de nouveau, a confié Palat. Donc ce n’est pas comme si je ne voulais pas gagner. J’aime vraiment l’équipe. Et je crois en cette équipe au New Jersey parce qu’ils sont jeunes et qu’ils peuvent faire quelque chose de spécial. »

Au cours des dernières saisons, Fitzgerald a attiré des joueurs expérimentés et robustes qui savent comment gagner. L’an dernier, il a mis sous contrat le défenseur Dougie Hamilton et a recruté le vétéran Tomas Tatar, l’un des joueurs que Palat connaît bien en tant que compatriote.

Le jeune noyau des Devils a franchi des étapes importantes la saison dernière, avec Hughes, Hischier, Jesper Bratt, Dawson Mercer et Yegor Sharangovich faisant des progrès significatifs.

Vanecek devrait stabiliser la situation devant le filet, car l’équipe n’a pas été épargnée par les blessures à cette position. Elle a utilisé sept gardiens la saison dernière, avec Mackenzie Blackwood et Jonathan Bernier à l’écart de l’action pendant une grande partie de la saison.

Fitzgerald a également renforcé son équipe d’entraîneurs, en ajoutant Andrew Brunette comme entraîneur associé, vendredi. Ancien coéquipier à Nashville, le joueur de 48 ans est devenu l’entraîneur par intérim des Panthers la saison dernière et il les a menés au sommet de la ligue avec 58 victoires — un record d’équipe. Il a terminé deuxième au vote pour le trophée Jack Adams décerné au meilleur entraîneur de la LNH.

Brunette devrait aider l’avantage numérique anémique des Devils, qui était le cinquième pire de la ligue la saison dernière.

« Je pense que c’est une équipe qui est prête à passer à l’étape suivante », a conclu Fitzgerald.