Shane Wright a indiqué mercredi qu’il s’est entretenu avec l’entraîneur-chef du Tricolore, Martin St-Louis. « Martin est tellement intelligent comme coach, c’était un joueur intelligent et c’est un coach intelligent. Il y a de bons jeunes et je veux en faire partie de ce que cette organisation bâtit », a expliqué Wright, mercredi matin, en marge d’une activité promotionnelle sur glace au centre d’entraînement du CH.

Décidément, le Canadien utilise toutes ses ressources afin d’effectuer le choix judicieux au 1er rang au repêchage.

Guillaume Lefrançois La Presse

Shane Wright a indiqué mercredi qu’il s’est entretenu avec l’entraîneur-chef du Tricolore, Martin St-Louis.

L’appel, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, n’était visiblement pas banal, puisqu’ils se sont entretenus pendant plus d’une demi-heure. Wright, classé meilleur espoir en Amérique du Nord par la Centrale de recrutement de la Ligue nationale, en est ressorti impressionné par celui qui pourrait devenir son coach cet automne.

« C’était positif. Martin est tellement intelligent comme coach, c’était un joueur intelligent et c’est un coach intelligent. Il y a de bons jeunes et je veux en faire partie de ce que cette organisation bâtit », a expliqué Wright, mercredi matin, en marge d’une activité promotionnelle sur glace au centre d’entraînement du CH.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE De gauche à droite : Juraj Slafkovsky, Shane Wright et Logan Cooley

Six espoirs participaient à cette activité, dont l’ailier Juraj Slafkovsky et le centre Logan Cooley, les deux autres noms évoqués comme candidats à être réclamés au 1er rang jeudi.

La stratégie diffère visiblement d’un espoir à l’autre. Slafkovsky, lui, n’a pas reparlé aux membres de l’état-major du Canadien depuis le camp d’évaluation de Buffalo, mais il aura droit à une rencontre de dernière heure jeudi, le jour du premier tour.

« Je devais les rencontrer hier, a-t-il expliqué, mais l’avion a été retardé. Aujourd’hui, il y a beaucoup de choses à l’horaire, donc demain, on aura une rencontre, je ne sais pas qui y sera. »

Spécial d’avoir encore une rencontre la journée même du repêchage ? « Je ne sais pas, mais j’aime ça ! », a-t-il lancé, avec son gros sourire.

Cooley a quant à lui indiqué ne pas avoir reçu d’appel de St-Louis, et n’a pas de rencontre prévue cette semaine à Montréal.

Lecavalier aussi

Pour Wright, cet appel de St-Louis s’ajoute à un appel de Vincent Lecavalier, qui a eu lieu au début de la semaine dernière. Lecavalier avait parlé de cette conversation en point de presse lundi.

Wright a clairement apprécié l’initiative.

« Je vois qu’ils font leurs devoirs, ils veulent savoir ce que je suis comme joueur, a dit le numéro 51. Il a parlé de ses expériences. C’était différent dans son cas, il allait à Tampa, qui était un petit marché à l’époque.

« C’était une conversation incroyable. C’était spécial de lui parler. On a parlé de ses expériences. En tant qu’ancien premier choix, il comprend ce que je vis cette année et ces derniers mois. »

L’humour de Slafkovsky

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Juraj Slafkovsky

De son côté, Slafkovsky s’est de nouveau servi de son — déjà — légendaire sens de l’humour pour se défiler des questions moins confortables.

Le mois dernier, à Buffalo, le Slovaque nous avait mentionné qu’il se verrait bien à Montréal, au sein d’un trio avec Cole Caufield et Nick Suzuki. « Ça ferait un trio pas mal fou [a pretty sick line]. Je pense que je suis le plus gros des trois. Ils ont besoin de quelqu’un de plus costaud pour récupérer les rondelles. Et eux sont vraiment des joueurs d’habiletés. Ça ferait une bonne combinaison ! », nous avait-il répondu.

Or, mercredi, dans le cadre d’une activité avec des joueurs de hockey mineur, les six espoirs du jour étaient sur la glace à Brossard en compagnie de Jonathan Drouin… et de Suzuki. Alors, comment fut la conversation avec le numéro 14 du CH ?

« C’était plaisant. J’ai fait exprès de me tenir à côté de lui pour que les journaux aient une histoire à écrire », a-t-il badiné.