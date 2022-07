Dominique Ducharme est passé à trois victoires d’une Coupe Stanley, et il aimerait bien avoir la chance de se reprendre.

C’est le message clair et net que l’ancien entraîneur-chef du Canadien a répété mercredi matin à Joliette, dans le cadre de son tournoi de golf annuel.

« J’ai encore la piqûre, c’est certain, a-t-il commencé par admettre. J’ai fait ça toute ma vie et je veux retourner comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale, c’est sûr. Il y a un an, on était ici au même tournoi, et on était à trois victoires de gagner la Coupe… Mon but, c’est de pouvoir obtenir ces trois victoires qui manquaient. C’est une épreuve présentement, et ça va continuer à me faire grandir comme entraîneur. »

Il reste encore deux ans au contrat de Ducharme avec le Canadien, et jusqu’ici, aucune offre sérieuse ne lui a été faite, il n’y a eu que « des discussions », selon le principal intéressé, qui a aussi admis avoir refusé une offre des Sea Dogs de Saint John tout juste avant l’ouverture du tournoi de la dernière Coupe Memorial. « J’ai envie de revenir, mais dans les bonnes conditions », a-t-il pris soin de préciser.

Ce qu’il aurait aussi souhaité, c’est une sortie un peu plus élégante du Centre Bell. Congédié en février, Dominique Ducharme n’a pas vraiment eu l’occasion de faire connaître sa vision des choses aux nouveaux patrons.

Petite ironie dans ce dossier : Martin St-Louis, son successeur, avait été pressenti par Ducharme lui-même l’été dernier au sujet d’un poste d’adjoint.

C’est certain que j’aurais aimé avoir cette rencontre avec [le directeur général] Kent Hughes. Pour au moins pouvoir donner ma vision des choses. Mais c’est correct, leur décision était sans doute déjà prise au moment de faire les changements, et souvent, on voit ça ailleurs aussi. Les gens qui arrivent aiment avoir leur propre monde en place.

Enfin, certains vétérans du Canadien, dont Jeff Petry, ont évoqué l’hiver dernier un vent de fraîcheur au Centre Bell suivant l’arrivée de St-Louis derrière le banc, des compliments qui ont souvent été interprétés comme des reproches à l’endroit du coach précédent.

Mais Dominique Ducharme ne fait pas cette lecture.

« J’avais une bonne relation avec les joueurs… Dans le cas de Jeff, pour lui, c’était une situation difficile ; avec le début de saison et sa situation familiale, ce n’était pas évident pour lui. Il y avait peut-être un aspect du jeu où il ne se sentait pas à l’aise, et on avait pourtant apporté cet ajustement lors de la série contre Toronto… En début de saison, Jeff se sentait moins à l’aise avec ça. Mais il n’y avait rien de personnel. »

En bref

Byron n’est pas remis

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Paul Byron

Paul Byron n’a pas connu la saison espérée en 2021-2022. Opéré à la hanche gauche l’été dernier, il a dû rater les trois premiers mois de la saison, mais il a dû aussi composer avec une douleur persistante, et en fin de compte, il n’a pu prendre part qu’à 27 matchs. À 33 ans, et avec une dernière année de contrat en poche, il tente maintenant de se préparer à un retour, mais il avoue que ce n’est pas si facile. « Je ne suis pas où je voudrais être quant à ma remise en forme, mais il reste encore beaucoup de temps, a-t-il fait savoir mercredi au tournoi de Dominique Ducharme. Il me reste encore beaucoup de travail à faire. Mon seul but, c’est de jouer un match sans blessure, et on verra ensuite. C’est sûr que j’aime beaucoup Montréal et je voudrais rester ici si possible. Mais je dois rester en santé. C’est un été important pour moi et pour mon rétablissement. »

Équipe Canada 2018 : Ducharme et Bouchard ne savent rien

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Joël Bouchard

Joël Bouchard et Dominique Ducharme étaient respectivement directeur général et entraîneur-chef de l’équipe canadienne junior, lors du Championnat du monde de hockey de 2018. Mais ils affirment ne pas en savoir plus que le reste de la planète hockey au sujet de cette sordide affaire d’agression sexuelle alléguée. « Dans les semaines suivantes, on m’a demandé si j’avais entendu parler de quelque chose, mais il n’y avait rien de plus de mon côté, a répondu Ducharme mercredi. Je n’avais aucune autre information. J’étais là au gala, mais je n’ai reçu aucune autre information. »

Joël Bouchard a émis des commentaires similaires. « Je ne sais pas comment le processus de l’enquête s’est fait, a répondu Bouchard. Tant qu’à ne pas savoir comment ça s’est passé, j’aime mieux ne pas en parler. Je ne suis au courant de rien. J’ai vu les mêmes choses que vous à la télévision. J’ai vu une situation qui n’est pas cool, qui n’est pas le fun, mais j’aime mieux ne pas raconter d’histoires : je n’en ai jamais raconté, et je ne commencerai pas à le faire. »