(TAMPA, FL) Imaginez Dany Dubé quitter son poste d’analyste pendant la troisième période d’un match du Canadien pour laisser Martin McGuire tout seul pour la fin du match. C’est ce qu’a fait l’analyste des matchs de la LNH à Yle, la télévision nationale finlandaise, dimanche.

Guillaume Lefrançois La Presse

Mais il avait une saprée bonne excuse : l’analyste en question est Ismo Lehkonen, père d’Artturi.

« Quand il restait 10 minutes à la troisième période, je suis descendu et j’ai regardé les sept dernières minutes d’en bas. Mon partenaire a fini le match seul. Il m’a juste dit : allez, vas-y ! »

C’est donc dire qu’Ismo Lehkonen a pu participer à la description du but gagnant de la Coupe Stanley… marqué par son fils !

GUILLAUME LEFRANÇOIS Ismo Lehkonen, en entrevue avec Ville Touru, un collègue finlandais

« C’est cliché, mais ça m’importe peu, qui marque les buts. Le fait que ce soit Artturi, c’est un bonus, a-t-il expliqué à La Presse, sur la patinoire de l’Amalie Arena, avec le gros sourire. L’important, c’est la victoire. On a un dicton qui dit qu’il y a la victoire, et il y a la misère. C’est Artturi qui a marqué, mais c’est un but de l’équipe. »

L’Avalanche a trouvé son compte

Ce sont peut-être des buts pour l’équipe, mais Joe Sakic, lui, peut certainement se frotter les mains pour la transaction qu’il a conclue.

Le DG de l’Avalanche a sacrifié un ancien choix de premier tour en Justin Barron, de même qu’un choix de 2e tour en 2024 pour arracher Lehkonen au Canadien.

Il faudra attendre des années avant de savoir si le Tricolore trouvera son compte. Mais chez l’Avalanche, on ne se pose pas trop de questions.

Ce que Sakic a obtenu jusqu’ici ? Six buts en 16 matchs en fin de saison, 8 buts en 20 matchs en séries, mais surtout, les buts gagnants de la finale de la Coupe Stanley et de la finale de l’Ouest.

PHOTO GUILLAUME LEFRANÇOIS, LA PRESSE Artturi Lehkonen, entouré de son plus jeune frère et sa plus jeune sœur. Son autre frère et son autre sœur ne pouvaient pas être à Tampa pour le match.

Le numéro 62 avait aussi enfilé le filet victorieux en finale d’association l’an passé pour le Canadien, lors du fameux match de la « St-Han ». « C’est vraiment une bonne sensation. Quand j’ai marqué mon but en deuxième période, j’espérais que ça tienne comme but gagnant, mais j’essayais de ne pas trop y penser », a décrit Lehkonen.

Comme il le faisait à Montréal, Lehkonen a passé cette finale avec différents partenaires de trio. Tantôt, avec Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen. Tantôt, avec Nazem Kadri comme centre. On l’a aussi vu amorcer une rencontre avec Darren Helm et Logan O’Connor.

Bref, la polyvalence qu’on voyait en lui à Montréal, il l’avait ici aussi. Sauf qu’on lui a aussi permis de jouer avec les meilleurs éléments offensifs de l’Avalanche et qu'il était membre permanent des unités d’avantage numérique. Belle façon de casser sa réputation de joueur strictement défensif, n’est-ce pas ?

« Il a marqué plusieurs gros buts, donc je ne sais pas si cette réputation est juste, a mentionné Sakic. Il a toujours marqué de gros buts. Il est tellement bon défensivement, c’est peut-être pour ça que les gens le voient comme ça. Mais il fait plein de petits jeux avec la rondelle que peu de gens remarquent. »

Réponse du paternel ? « Ça ne me dérange pas, comment les gens le voient. À mes yeux, l’important, c’est d’être un joueur d’équipe. En travaillant fort à toutes les présences, c’est comme ça que tu te fais des amis ! »

Et le principal intéressé, lui ? « Honnêtement, je sais quel genre de joueur je suis. Parfois, ça rentre. Parfois, non. J’essaie juste d’être un bon coéquipier, d’aider l’équipe, peu importe la façon. »

Quoi qu’il arrive, le contrat de Lehkonen expire dans quelques jours. Il devrait ensuite être joueur autonome avec compensation, mais il s’est donné tous les outils pour négocier en position de force ! Déjà que l’Avalanche est serrée sous le plafond salarial…

« J’espère qu’il va faire exploser notre masse salariale ! a lancé Sakic. Mais ce sera dans deux ans, car il a déjà un contrat pour l’an prochain. »

Les entrevues se déroulaient vite, et ce genre de réplique crée toujours un certain doute. Et si on avait manqué l’annonce d’une prolongation de contrat quelque part ce printemps ?

Après vérification, aucune nouvelle entente entre Lehkonen et l’Avalanche n’a encore été annoncée. Sakic s’est-il échappé ? On devrait le savoir dans les prochains jours !