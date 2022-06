Au cours des huit derniers mois, le Canadien a changé d’entraîneur-chef, de directeur général et a connu l’une des pires saisons de l’histoire moderne de la LNH, tout ça sur fond de pandémie, avec des matchs tantôt reportés, tantôt joués devant des gradins vides.

Guillaume Lefrançois La Presse

Malgré ces circonstances moins qu’idéales, Chris Wideman s’est attaché à sa nouvelle équipe et à sa nouvelle ville, au point de renouveler son entente avec le Tricolore. Lundi, l’équipe a annoncé une prolongation de deux ans pour le défenseur.

« Ma femme et moi sommes vraiment heureux de revenir. Je sentais que c’était la bonne décision. C’était une saison difficile pour l’équipe, mais j’ai eu l’occasion de me rétablir dans la LNH. Je me sens bien avec ce groupe et ça compte pour beaucoup quand vient le temps de décider de son avenir. Nous adorons la ville. C’était une décision facile. »

Wideman touchera le salaire minimum lors des deux saisons, soit 750 000 $ en 2022-2023 et 775 000 $ la saison suivante. S’il ne l’a pas dit ouvertement, on comprend ici que la sécurité de la deuxième année de contrat valait plus que les quelques dollars de plus qu’il aurait pu espérer en testant sa valeur sur le marché cet été.

Mais il y a aussi un contexte derrière cette décision.

En 2020-2021, Wideman a dû s’exiler un an en Russie pour jouer dans la KHL. La saison précédente, il était en voie de participer aux séries dans la Ligue américaine quand la pandémie a interrompu les activités. Et en 2018-2019, il a été échangé trois fois (!) en cours de saison, quelques semaines après la publication d’une vidéo filmée à son insu dans un taxi, dans laquelle il critiquait Martin Raymond, un de ses entraîneurs à Ottawa.

Bref, la stabilité et le sentiment d’appartenance, autant de choses que Wideman a difficilement pu obtenir ces dernières années. Ce qui aide peut-être à comprendre son attachement à Montréal et au Canadien.

« Je sens que je cadre bien sur la glace, et c’est très important. Mais je me rappelle aussi ma dernière soirée à Montréal, j’étais avec des coéquipiers dans un pub. Je me souviens de ce que je sentais en m’en allant. J’ai appelé ma femme, je lui ai dit qu’il fallait trouver une façon de revenir ici. Je pense que ma place est ici. »

Les gars dans l’équipe, on a vraiment développé un lien fort. Ç’aurait été dur de partir et de recommencer à développer ça ailleurs. Chris Wideman

Ce contrat confirme aussi que Wideman a gagné son pari fait en 2020-2021, quand il s’est exilé en KHL, après avoir été incapable de s’établir dans la LNH.

Un spécialiste

Wideman a amassé 27 points (4 buts, 23 aides) en 64 matchs la saison dernière avec le Canadien. Il a ainsi partagé le 1er rang de l’équipe parmi les défenseurs, à égalité avec Jeff Petry. Par contre, il a montré un des pires différentiels de l’équipe, - 25. Seul Nick Suzuki (- 29) a montré un pire rendement dans cette colonne.

Wideman a été essentiellement employé dans un rôle de spécialiste de l’avantage numérique. Il a joué en moyenne 14 min 53 s par match, ce qui a fait de lui le défenseur le moins employé de l’équipe parmi les membres permanents de la formation. Mais il était aussi l’arrière le plus utilisé en avantage numérique (2 min 29 s en moyenne).

La défense du Tricolore sera appelée à rajeunir la saison prochaine. À Alexander Romanov pourraient se greffer un ou deux jeunes parmi Justin Barron, Jordan Harris et Kaiden Guhle. Dans ce contexte, Wideman se dit prêt à épauler les jeunes.

« Je suis plus mature qu’à mon arrivée dans la LNH, je suis marié, j’ai un enfant et j’ai vécu différentes choses qui permettent de grandir en tant que personne », a rappelé l’Américain.

J’aime être avec ces gars-là. Ils font sortir le meilleur en moi et j’espère apporter ma contribution. Chris Wideman

Notons par ailleurs qu’il s’agit de la première prolongation de contrat offerte par Kent Hughes depuis son arrivée comme directeur général du Canadien. Les seuls autres contrats signés par des joueurs depuis son embauche étaient des contrats d’entrée.

« Je ne veux pas dire que le processus de négociation a été facile, parce que ce n’est pas à moi de faire ça. Mais c’était un plaisir. Ces gars-là sont ouverts et honnêtes. Ils vont replacer le Canadien sur la bonne voie beaucoup plus rapidement que ce que les gens croient. »