Les Rangers de New York avaient poussé le Lightning de Tampa Bay dans les câbles, dimanche après-midi. Tirant de l’arrière 0-2, autant dans la série que dans le troisième match, le Lightning semblait sur le point de se faire passer le K.-O. Le coup de grâce n’est toutefois jamais venu.

Miguel Bujold La Presse

Le Lightning est plutôt parvenu à remporter sa première victoire de la finale de l’Association de l’Est, 3-2. Un résultat qui pourrait complètement faire basculer une série qui s’annonçait à sens unique.

Lorsque Mika Zibanejad et Chris Kreider ont tous deux marqué leur 10e but des séries en l’espace d’un peu plus de deux minutes au milieu de la période médiane, on a cru pour un court moment qu’il en était fait du Lightning. Malgré le repos dont elle avait pu bénéficier après son balayage des Panthers de la Floride, l’équipe de Jon Cooper avait l’air fatiguée, ce qui était normal après ses conquêtes de 2020 et 2021.

Mais c’est justement parce qu’il est à son sommet quand la situation l’exige que le Lightning a gagné la Coupe Stanley lors des deux dernières années. Et comme c’est presque toujours le cas, ce sont les piliers du club qui ont permis aux champions d’arracher la victoire des dents des Rangers à l’Amalie Arena.

Un peu plus d’une minute après le but de Kreider, Nikita Kucherov a réduit l’avance des Blueshirts de moitié. Victor Hedman et Steven Stamkos ont obtenu des mentions d’aide. En rentrant au vestiaire avec un retard d’un seul but, le Lightning restait dans le coup, mais de la façon dont Igor Shesterkin jouait, avec très peu de marge de manœuvre. Pas sûr que les champions en titre auraient pu se permettre de donner un troisième but.

Disputant déjà son meilleur match de la série, le Lightning a joué avec l’énergie du désespoir en troisième période. Comme l’avaient été les trois premiers buts de la partie, c’est en supériorité numérique que Stamkos a égalé la marque au début du troisième vingt.

Shesterkin a résisté jusqu’à la toute dernière minute de jeu, permettant aux siens de s’accrocher à leurs espoirs de victoire même si le Lightning a dominé le jeu en troisième. Le gardien des Rangers a fait face à un barrage de 51 tirs, mais a finalement été battu par Ondrej Palat alors qu’il ne restait que 41,6 secondes. Palat a reçu une superbe passe de Kucherov, qui a participé aux trois buts des siens.

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Igor Shesterkin et Riley Nash

Ce sont donc Kucherov, Stamkos, Palat et Hedman (2 aides) qui se sont chargés de l’attaque. Quatre joueurs qui ont été repêchés par le Lightning et qui font tous partie de l’équipe depuis huit ans ou plus.

Bien qu’il n’ait pas été autant sollicité que son vis-à-vis, Andrei Vasilevskiy a été solide, repoussant 28 de 30 tirs. Comme il l’avait notamment fait dans les deux derniers matchs face aux Maple Leafs de Toronto au premier tour, Vasilevskiy a fermé la porte lorsqu’il devait absolument le faire.

La victoire du Lightning, dimanche, était d’ailleurs similaire à celle qu’il avait remportée lors du sixième match de sa série contre Toronto. Tirant de l’arrière 3-2 dans la série et dans le match après 40 minutes de jeu, Kucherov avait créé l’égalité au milieu du troisième vingt, puis Brayden Point avait inscrit le but gagnant en prolongation.

Les Rangers subiront-ils le même sort que les Maple Leafs ? Laisseront-ils filer la série après avoir été en contrôle de celle-ci jusqu’au milieu du troisième match ?

Les Rangers prouvent depuis le début des éliminatoires qu’ils forment l’une des équipes les plus complètes de la LNH.

Zibanejad est en feu, ayant marqué au moins un but dans sept de ses huit derniers matchs. Kreider et Artemi Panarin contribuent régulièrement à la marque, eux aussi. Le trio composé des jeunes Alexis Lafrenière, Filip Chytil et Kaapo Kakko connaît de très bonnes présences sur la patinoire à tous les matchs. Puis l’arrivée de vétérans aguerris comme Andrew Copp, Barclay Goodrow et Tyler Motte a ajouté de l’équilibre aux quatre lignes d’attaque.

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Adam Fox et Victor Hedman

Menée par l’excellent Adam Fox, la défense est encore meilleure que ce que l’on croyait, et Shesterkin s’est drôlement bien ressaisi après un début de tournoi difficile contre Pittsburgh. Il n’y a pas vraiment de faiblesse dans l’équipe de Gerard Gallant.

La question est de savoir de quelle façon les jeunes Rangers réagiront après avoir raté l’occasion de porter un dur coup aux champions, dimanche. En déficit de 0-3, même une équipe comme le Lightning aurait été essentiellement cuite, surtout contre un gardien du calibre de Shesterkin. Mais grâce à sa victoire in extremis, le Lightning est plutôt très bien vivant et les Rangers devraient en avoir plein les bras.

Miseriez-vous contre Tampa Bay ? Moi non plus.