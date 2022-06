Steven Stamkos et Nikita Kucherov

PHOTO CHRIS O’MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Dans le coin droit, une équipe parfaitement achevée, en quête de sa troisième Coupe Stanley consécutive, une première depuis les Islanders de New York en 1982. Dans le coin gauche, le petit frère, déjà redoutable après quatre années de reconstruction-réinitialisation, avide d’ébranler l’aîné.

Mathias Brunet La Presse

Les Rangers de New York et leur jeune défense auront-ils l’étoffe pour vaincre le puissant Lightning de Tampa Bay ? Les Rangers ont écarté in extremis dans les deux premiers tours deux clubs privés de leur meilleur gardien, les Penguins de Pittsburgh et les Hurricanes de la Caroline.

Cette fois, ils affrontent le meilleur gardien de la planète, Andrei Vasilevskiy, dixit leur propre gardien, Igor Shesterkin, sans doute le principal rival au trône de son compatriote russe du Lightning.

Le Lightning a écarté les Maple Leafs de Toronto en six matchs et les Panthers de la Floride, première équipe au classement général, en seulement quatre rencontres. Après avoir été menés deux matchs à un par les Leafs au premier tour, ils ont remporté sept de leurs huit dernières rencontres.

Tampa Bay et New York n’ont pas la puissance offensive d’Edmonton ou du Colorado, mais figurent parmi les bonnes équipes en séries au chapitre des buts marqués par match. Les Rangers ont profité pleinement de leurs occasions en supériorité numérique dans les premiers tours avec une efficacité de 32 %, un but à presque toutes les trois occasions, contre 22 % pour le Lightning.

L’attaque des Rangers est menée par l’attaquant Mika Zibanejad et le défenseur Adam Fox, celle du Lightning par Nikita Kucherov et le défenseur Victor Hedman. Les superstars Steven Stamkos et Artemi Panarin tardent encore à produire à leur plein potentiel.

PHOTO DANNY WILD, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Adam Fox

Les Rangers ont un groupe de défenseurs surprenant compte tenu de leur jeunesse et de leur inexpérience. Fox en est évidemment le leader offensif, mais Jacob Trouba se démarque par sa robustesse. Il a blessé plusieurs joueurs des Hurricanes lors du tour précédent.

Il faut néanmoins donner l’avantage au Lightning à ce chapitre avec un top 4 constitué de Hedman, Ryan McDonagh, Mikhail Sergachev et Erik Cernak. On les utilise en abondance tandis que Zach Bogosian et Cal Foote se contentent d’une douzaine de minutes chacun.

Joueurs à suivre

PHOTO DANNY WILD, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mika Zibanejad

Tampa Bay : Nikita Kucherov compte… 81 points à ses 59 derniers matchs de séries éliminatoires.

New York : Mika Zibanejad n’avait pas de but et quatre aides à ses cinq premiers matchs de séries, mais il a amassé 15 points, dont 7 buts, lors des 9 parties suivantes…

Joueurs sous le radar



PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Corey Perry et Pierre-Édouard Bellemare

Tampa Bay : À 37 ans, Corey Perry vaut toujours son pesant d’or. Il a cinq buts en onze matchs et continue à déranger les gardiens adverses.

New York : Il n’a pas un profil sous le radar, mais Alexis Lafrenière commence à émerger dans ses séries au sein du troisième trio avec le centre Filip Chytil. Il a obtenu 7 points lors des 14 premiers matchs, il est engagé comme jamais.