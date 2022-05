Malgré les apparences, les deux adversaires en finale de l’Association de l’Ouest, l’Avalanche du Colorado et les Oilers d’Edmonton, ont plusieurs points en commun.

Mathias Brunet La Presse

Les deux clubs ont vécu une longue traversée du désert et misé sur une reconstruction.

L’Avalanche a raté les séries éliminatoires huit fois en onze ans entre 2009 et 2017. Les Oilers les ont loupées 12 fois en 13 saisons entre 2007 et 2019.

Le Colorado est en avance de quelques saisons sur Edmonton, mais les deux clubs comptent sur deux des plus formidables centres de la LNH, tous deux repêchés au premier rang, Connor McDavid et Nathan MacKinnon.

Les Oilers comptent six joueurs repêchés dans le top 10 depuis 2011, dont quatre dans le top 4, McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl et Jesse Puljujarvi.

L’Avalanche en a cinq, soit MacKinnon, Gabriel Landeskog, Cale Makar, Mikko Rantanen et Bowen Byram, obtenu dans un échange pour Matt Duchene, un troisième choix au total.

PHOTO RON CHENOY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Nathan MacKinnon

Les Oilers et l’Avalanche misent sur la vitesse et ils viennent au premier et au deuxième rang respectivement pour les buts marqués par match dans ces séries – 4,33 pour Edmonton et 4,30 pour le Colorado. Ils ont un taux de succès formidable en supériorité numérique – 34,5 % pour l’Avalanche, 28,2 % pour les Oilers.

Les deux sont dirigés par des entraîneurs sous-estimés. Jared Bednar, 50 ans, a presque obtenu le poste par défaut en 2016 lorsque Patrick Roy est parti avec fracas quelques semaines avant le début du camp d’entraînement. Il n’avait jamais dirigé dans la LNH.

Jay Woodcroft, 45 ans, a remplacé Dave Tippett au cours de l’hiver. Il a commencé sa carrière comme spécialiste de la vidéo à Detroit en 2005 et n’avait jamais lui non plus été entraîneur-chef ailleurs que dans la Ligue américaine.

Bednar et Woodcroft ont joué dans les circuits professionnels mineurs, mais jamais dans la LNH, et à peine 19 matchs dans la Ligue américaine pour Bednar.

Les Oilers et l’Avalanche ont acquis des joueurs de soutien importants de manière à obtenir plus de succès en séries : Artturi Lekhonen, Nico Sturm et Josh Manson à la date limite des échanges pour le Colorado, Zach Hyman et Duncan Keith l’été dernier pour Edmonton, puis Evander Kane et Brett Kulak au cours de l’hiver.

Edmonton et Colorado ne possèdent pas les meilleurs gardiens de la LNH. Mike Smith se défend à 40 ans avec un taux d’arrêts surprenant de ,927 et une moyenne de 2,70 depuis le début des séries. Darcy Kuemper, 32 ans, présente une jolie moyenne de 2,44, mais un faible taux d’arrêts de ,904. Tout est en place pour une formidable série !

Joueurs à suivre

PHOTO ISAIAH J. DOWNING, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Nathan MacKinnon et Cale Makar Edmonton : Connor McDavid, qui d’autre, produit à un rythme hallucinant en séries – il a 26 points en seulement 12 matchs. L’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Darryl Sutter, a dit que son club avait été battu par un joueur, McDavid… Colorado : Cale Makar est le joueur le plus important de l’Avalanche, par un poil devant Nathan MacKinnon. Il joue en moyenne presque 27 minutes par rencontre et trône au sommet des compteurs de l’équipe avec 13 points en 10 matchs, à égalité avec MacKinnon.