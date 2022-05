Vladimir Konstantinov a troqué les bâtons de hockey pour Uno. En fait, l’ex-joueur vedette de l’équipe soviétique et des Red Wings de Detroit joue si souvent qu’il passe à travers un paquet par semaine, usant les cartes avec les mains qui ont fait de lui l’un des meilleurs défenseurs de sa génération.

Larry Lage Associated Press

Lors d’une récente visite au condo de la banlieue de Detroit des Konstantinov, il a facilement vaincu son infirmière de longue date, Pam Demanuel, et a souri. C’est le mieux qu’il puisse obtenir ces jours-ci.

Depuis qu’il a subi de graves lésions cérébrales lorsque son chauffeur de limousine ivre a causé un accident alors que Konstantinov célébrait le premier des championnats consécutifs des Red Wings à la fin des années 1990, l’ancien capitaine de l’équipe de la LNH et de l’Armée rouge a dû reconstruire sa vie. Maintenant âgé de 55 ans, il a besoin d’aide pour marcher, manger, boire et se brosser les dents, et un soignant reste éveillé pendant qu’il dort au cas où il aurait besoin d’aller aux toilettes. Bien qu’il semble comprendre les questions, ses réponses se limitent à quelques mots et ne sont pas toujours faciles à comprendre.

Photo Andrew Cutraro, archives Associated Press

La semaine prochaine, Konstantinov risque de perdre les soins 24 heures par jour qui lui ont permis de rester chez lui. En raison des coûts élevés des soins et des modifications apportées à une loi du Michigan, il pourrait être transféré dans un établissement où des moyens de contention ou des médicaments seraient nécessaires pour assurer sa sécurité.

Konstantinov est le porte-étendard d’une situation difficile à laquelle sont confrontés environ 18 000 résidents du Michigan qui ont subi de graves blessures liées à des accidents de la route et ont perdu leurs soins médicaux illimités à vie financés par l’État que chaque conducteur devait payer en vertu de la loi. Une modification bipartite de la loi, qui avait contribué à ce que le Michigan ait les taux d’assurance automobile les plus élevés du pays, est entrée en vigueur l’été dernier et a laissé Konstantinov et les milliers d’autres qui en dépendaient avec les pires options.

Confrontée au spectre de perdre les soins 24 heures par jour, 7 jours sur 7, la famille de Konstantinov a demandé l’aide de la législature et du public, en lançant une campagne de sociofinancement en ligne pour aider à compenser leurs dépenses importantes et en donnant aux journalistes un aperçu des coulisses de leur vie.

Photo Carlos Osorio, Associated Press

« C’est la première fois que nous laissons les gens voir les combats qu’il mène chaque jour, a révélé sa femme, Irina Konstantinov, à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci. Les amateurs le voient à un match des Red Wings saluer les gens et pensent qu’il doit aller très bien, mais ce n’est pas le cas. »

Konstantinov avait 30 ans et venait de conclure une saison avec un championnat au cours de laquelle il a été choisi le meilleur défenseur de la LNH lorsque l’accident, survenu le 13 juin 1997, a mis fin à sa carrière et changé le cours de sa vie pour toujours. Son ami et coéquipier Slava Fetisov, un autre membre du célèbre quintette russe des Red Wings, était également dans la limousine, mais n’a pas subi de blessures mettant sa carrière en danger.

Photo Tom Pidgeon, archives Associated Press

La femme et la fille de Konstantinov, Anastasia, ont essayé de prendre soin de lui après sa sortie d’un coma de deux mois, mais elles ont rapidement constaté qu’elles avaient besoin d’une aide professionnelle constante. Après des années de soins professionnels 24 heures sur 24, de thérapie et de beaucoup de détermination, Konstantinov a de nouveau appris à marcher et à parler.

Mais cherchant à réduire les polices d’assurance automobile les plus élevées, la législature du Michigan dirigée par les républicains et le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer ont adopté en 2019 une loi qui est entrée en vigueur en juillet dernier permettant aux conducteurs de choisir leur niveau de protection contre les blessures et d’opter — abrogeant l’exigence précédente qui prévoyait une couverture à vie illimitée. Entre autres changements, la nouvelle loi a également réduit les remboursements du fonds de l’État pour les prestataires de soins de santé qui traitent les victimes d’accidents.

Bien que la loi ait réduit dans une certaine mesure les primes d’assurance automobile du Michigan et conduit l’État à émettre des remboursements de 400 $ par véhicule au cours d’une année électorale, elle a laissé Konstantinov et d’autres comme lui face à la perspective de perdre les soins constants dont ils ont besoin. Les remboursements de certains services post-actifs en vertu de la nouvelle loi ont été réduits à 55 % des niveaux de 2019, ce qui, selon les agences de soins à domicile, est financièrement insoutenable.

« Nous encaissons environ 200 000 $ US de (pertes) rien que pour le cas de Vlad, a affirmé Theresa Ruedisueli, directrice régionale des opérations pour Arcadia Home Care & Staffing, qui fournit les soins à domicile de Konstantinov.

Si l’entreprise ne peut pas s’occuper de Konstantinov sans perdre plus d’argent, elle prévoit de l’abandonner en tant que client, le 1er juin.

Photo Carlos Osorio, Associated Press

Anastasia Konstantinov a lancé une campagne de sociofinancement il y a trois ans pour aider à payer les soins de son père, mais elle a levé moins de 10 % de son objectif de 250 000 $. Les Red Wings et l’Association des joueurs de la LNH explorent également des moyens d’aider à maintenir les soins à domicile de Konstantinov.

« Nous travaillons activement avec lui et prévoyons d’organiser un évènement de collecte de fonds pour aider à maintenir ses soins et fournir plus de ressources pour les prolonger à l’avenir », ont annoncé les Red Wings dans un communiqué.

L’AJLNH a été en contact avec la famille et travaille pour déterminer comment régler le problème, selon le porte-parole Jonathan Weatherdon.

Cependant, peu ou aucune autre personne touchée par ce changement de la loi n’ont la notoriété de Konstantinov dans le Michigan, et beaucoup ont également du mal à trouver l’argent pour garder leurs soins à domicile 24 heures par jour.

Certains législateurs ont déclaré qu’ils n’avaient jamais voulu que les révisions s’appliquent rétroactivement aux accidents survenus avant la signature de la nouvelle loi. Mais leurs efforts pour l’amender sont au point mort.

« Je ne crois pas que l’intention de la législature était que les préposés aux soins de santé à domicile subissent ce type de réduction », a déclaré le représentant républicain de l’État, Phil Green, qui a parrainé un projet de loi qui augmenterait les remboursements pour les traitements de réadaptation et les soins à domicile.

« La proposition était : “tant du côté des soins de santé que du côté des assurances, on avait besoin d’une coupe de cheveux.” La réalité est que pour les soins de santé à domicile ainsi que les installations de réadaptation, il s’agissait davantage d’un scalp que d’une coupe de cheveux. »

Mais le président républicain de la Chambre du Michigan, Jason Wentworth, qui a soutenu la loi actuelle, a souligné en mars que les efforts pour modifier la loi au cours de la session de cette année étaient au point mort, soulignant les économies qu’elle avait apportées aux conducteurs. Il a refusé une demande d’entrevue.

Quant à Konstantinov, qui a rencontré des législateurs au Capitole, il semble bien conscient que sa qualité de vie est en danger.

« J’aime vivre ici », a-t-il déclaré lors de la visite de l’Associated Press à son domicile.

Pourquoi ?

« Ma maison », a-t-il répondu.