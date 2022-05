À sa quatrième tentative, l’Avalanche du Colorado est enfin parvenue à atteindre le troisième tour des séries. Éliminés au deuxième tour lors des trois années précédentes, Nathan MacKinnon et compagnie ont mis fin au parcours des Blues de St. Louis en marquant leur but victorieux alors qu’il ne restait que 5,6 secondes à écouler au troisième vingt, vendredi soir.

Miguel Bujold La Presse

Qui a donné la victoire à l’Avalanche, demandez-vous ? MacKinnon ? Cale Makar ? Mikko Rantanen ? Gabriel Landeskog ? Nazem Kadri ?

C’est plutôt le vétéran de 15 saisons Darren Helm. Oui, l’ancien des Red Wings de Detroit joue encore. Alors que la prolongation ne semblait être qu’une formalité, Helm a trompé la vigilance de Ville Husso, pourtant très alerte durant toute la soirée jusque-là, à l’aide d’un tir dans la partie supérieure du filet. Une défaite douloureuse pour les Blues et leurs partisans, mais qui n’a surpris personne.

L’Avalanche a dominé 39-20 dans la colonne des tirs au but, vendredi soir. Mais curieusement, tous les joueurs énumérés plus tôt, les meilleurs du club, ont été blanchis. C’est d’ailleurs un autre joueur de soutien qui a marqué les deux autres buts de l’Avalanche dans sa victoire de 3-2, les deux premiers du tournoi de J.T. Compher.

PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Darren Helm a marqué alors qu’il ne restait que 5,6 secondes à jouer et a permis à l’Avalanche du Colorado d’enfin obtenir son billet pour la finale de l’Association de l’Ouest.

Même si le Colorado contrôlait l’action, ce sont toutefois les Blues qui avaient pris les devants 1-0, puis 2-1. Si on devait comparer l’équipe de Craig Berube à un boxeur, Bernard Hopkins serait cet homme. Calme, patient, résilient, bon en défense, pas de grande force, mais pas de grande faiblesse non plus. Trouve le moyen de gagner, à l’usure. Comme les Blues l’avaient d’ailleurs si bien fait lors du cinquième match à Denver, mercredi soir. Mais la stratégie n’a pas fonctionné cette fois.

C’est peut-être dans les dernières minutes de la deuxième période que les Blues ont laissé échapper la victoire. En avance 2 à 1, ils ont raté plusieurs belles chances de marquer un troisième but qui aurait pu secouer une équipe qui s’était inclinée lors de la deuxième étape en 2019 (contre les Sharks de San Jose), en 2020 (Stars de Dallas) et en 2021 (Golden Knights de Las Vegas).

C’est plus précisément Jordan Kyrou qui aurait pu porter un dur coup à l’Avalanche. Quelques minutes après avoir inscrit le deuxième but des siens, qui a eu pour effet de galvaniser une foule qui était particulièrement amorphe dans un sixième match disputé un vendredi soir, Kyrou a raté deux chances en or.

PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Les deux équipes échangent des poignées de main à la fin du match, le dernier de la série.

Le jeune attaquant a d’abord été incapable de marquer même si Darcy Kuemper était sorti de son but alors que c’est le vaillant Josh Manson, qui a peut-être été le meilleur joueur de l’Avalanche, qui s’est improvisé gardien. Un peu plus tard, Kyrou s’est échappé seul devant Kuemper, mais a tiré par-dessus le but. Le joueur de 24 ans pense probablement encore à ces deux jeux au moment où vous lisez ce texte.

Kyrou ajoute une dimension de vitesse à une équipe imposante et lourde. Très dynamique, l’ancien choix de deuxième tour a éclos avec une récolte de 75 points en 74 matchs à sa première saison complète en 2021-2022. Il sera assurément l’une des principales pièces des Blues au cours des années à venir.

Dans une moindre mesure, on peut dire sensiblement la même chose de Robert Thomas, qui vient de connaître sa meilleure saison. C’est une progression plus longue que prévu dans son cas, mais Thomas a été très bon dans les cinquième et sixième matchs de la série contre le Colorado.

Du hockey des années 1980

On peut déjà vous annoncer que la finale de l’Ouest sera axée sur la vitesse…

S’il y a un attaquant dans la LNH dont le jeu ressemble un peu à celui de Connor McDavid, c’est MacKinnon. Les deux joueurs sont capables de transporter la rondelle d’un bout à l’autre de la patinoire et de la loger derrière le gardien adverse avec une facilité déconcertante.

McDavid, Leon Draisaitl, Evander Kane, Zach Hyman et Ryan Nugent-Hopkins d’un côté, MacKinnon, Rantanen, Landeskog, Kadri et Makar de l’autre. Deux gardiens qui reviennent de loin, Kuemper et Mike Smith. Cette série devrait être spectaculaire et passionnante. On se croirait de retour dans les années 1980 avec des équipes comme l’Avalanche et les Oilers d’Edmonton, qui pratiquent un jeu ouvert et porté sur l’attaque comme peu d’autres dans la LNH.

La première manche sera disputée mardi soir (20 h) à Denver. La LNH a également annoncé que la finale de l’Est débutera, quant à elle, mercredi soir. Le Lightning de Tampa Bay visitera alors les Hurricanes de la Caroline ou les Rangers de New York, qui disputeront le sixième match de leur série samedi soir au Madison Square Garden. Les Hurricanes mènent la série 3-2.