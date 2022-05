Lukas Cormier, Miguël Tourigny et William Villeneuve sont les finalistes pour l’obtention du trophée Émile-Bouchard remis annuellement au défenseur par excellence de la LHJMQ, a annoncé le circuit Courteau mercredi matin.

La Presse Canadienne

Cormier s’est signalé avec les Islanders de Charlottetown cette saison en dominant les défenseurs de la LHJMQ au chapitre des buts (33) et des points (81). Le choix de troisième tour des Golden Knights de Vegas en 2020, 68e au total, a également maintenu un excellent différentiel de plus-40 au cours de la saison 2021-22.

De son côté, Tourigny a terminé au deuxième rang des pointeurs chez les défenseurs du circuit Courteau, à un seul point de Cormier. Le Victoriavillois, qui a été échangé de l’Armada de Blainville-Boisbriand au Titan d’Acadie-Bathurst pendant la période de transactions des fêtes, a totalisé 31 buts et 49 mentions d’assistance. Il a également terminé la saison 2021-2022 avec un différentiel de plus-16.

Pour sa part, Villeneuve a été un élément clé dans les succès des Sea Dogs de Saint-Jean. L’espoir des Maple Leafs de Toronto a inscrit huit buts et obtenu 48 passes en 64 matchs la saison dernière, en plus d’afficher un différentiel de plus-60.

Ce prix est nommé en l’honneur de l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Émile « Butch » Bouchard, qui a remporté quatre coupes Stanley dans la LNH entre 1941 et 1956. Parmi les anciens récipiendaires de ce titre, on retrouve les Québécois Kristopher Letang, Samuel Girard et Thomas Chabot.