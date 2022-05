(Laval) Cayden Primeau a fermé la porte en début de match, Danick Martel a pris le relais en faisant bouger les cordages à quatre reprises et le Rocket de Laval a battu les Americans de Rochester 6-1, dimanche soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Primeau a réalisé 31 arrêts, dont plusieurs spectaculaires pendant que son équipe tentait de trouver son rythme. Il s’est notamment signalé devant les choix de première ronde JJ Peterka et Peyton Krebs, en première période.

Martel a pour sa part enregistré un premier tour du chapeau en carrière en séries et il a connu une première performance de quatre buts dans la Ligue américaine.

Leur brio a permis au Rocket de prendre les devants 1-0 dans cette série finale de la section Nord. Le deuxième affrontement aura lieu lundi soir, à Laval.

Nate Schnarr a amassé un but et une assistance alors que Cédric Paquette a complété le pointage pour la troupe de Jean-François Houle. Sami Niku a participé à deux buts des siens.

Peterka a fait scintiller la lumière rouge pour une cinquième fois depuis le début des séries, mais les Americans n’ont pas été en mesure d’ajouter à leur total.

Aaron Dell a amorcé la rencontre pour les visiteurs et il a permis quatre buts en 20 lancers. En relève, Michael Houser a stoppé 16 des 18 rondelles dirigées vers lui.

L’attaque explose

Devant une foule survoltée, Primeau a donné le ton à la rencontre en se dressant devant Peterka, lors d’une échappée, et il a joué de chance quand Jack Quinn a glissé la rondelle entre ses jambières, mais hors cible.

Le gardien du Rocket a ensuite conjugué ses efforts avec le défenseur Xavier Ouellet pour voler Krebs. L’attaquant de 21 ans s’est d’abord buté à la jambière droite de Primeau et lorsqu’il a contourné le filet pour loger le disque dans un filet désert, c’est Ouellet qui l’attendait en plongeant.

Les Americans ont pris leur revanche en ouvrant le pointage alors qu’il restait 3 : 19 à écouler à la première période. Peterka est revenu au haut du cercle droit et il a décoché un tir qui a surpris Primeau par-dessus le bras droit.

Dell a repoussé un tir d’Alex Belzile à bout portant, après une mise en jeu dans le territoire des Americans, mais quelques instants plus tard, Martel a habilement fait dévier un lancer de Brandon Gignac pour niveler la marque. La rondelle a touché le poteau à la gauche de Dell, celui au fond du filet et celui à la droite du gardien avant de revenir devant. La reprise vidéo a confirmé le but.

Le Rocket a explosé offensivement avec une poussée de trois buts en un peu plus de six minutes au deuxième tiers.

Martel a d’abord donné les devants à son équipe en sautant sur son propre retour de lancer. Sur la séquence, Paquette a fait du bon travail pour déranger Dell devant son demi-cercle.

Rafaël Harvey-Pinard a ensuite servi une tasse de café à Mark Alt avant d’offrir une passe soulevée sur la lame du bâton de Paquette, qui n’a pas raté cette occasion en or. Martel a provoqué une pluie de casquettes moins de trois minutes plus tard, lorsqu’il a chassé Dell du match grâce à un tir des poignets par-dessus la mitaine du gardien.

Les Americans ont joué des épaules au troisième vingt, mais ils ont aussi été indisciplinés. Martel en a profité pour continuer sa soirée de rêve en déjouant Houser à la suite d’un tir sur réception.