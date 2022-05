Matthews, McDavid et Josi finalistes

(Toronto) Les joueurs de centre Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, et Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, sont deux des finalistes à l’obtention du trophée Ted-Lindsay, décerné au joueur par excellence dans la Ligue nationale de hockey tel que choisi par les hockeyeurs du circuit.

La Presse Canadienne

Le défenseur Roman Josi, des Predators de Nashville, complète le trio de finalistes.

La LNH a annoncé les noms des trois candidats dans un communiqué, vendredi matin.

Déjà vainqueur du trophée Maurice « Rocket » Richard, remis au meilleur buteur dans la LNH, Matthews a réalisé des sommets personnels en carrière en 2021-2022 avec 60 buts et 46 mentions d’aide.

Ses 60 buts en saison régulière représentent une marque d’équipe chez les Maple Leafs, mais aussi un sommet dans l’histoire de la ligue pour un hockeyeur né aux États-Unis.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Le joueur de centre des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid (97)

McDavid, qui a remporté pour une quatrième fois le trophée Art Ross, présenté au meilleur marqueur dans la ligue, a également réalisé des sommets personnels en carrière avec des récoltes de 44 buts et 79 aides.

Quant à Josi, il a mené tous les défenseurs dans la LNH avec 96 points. Il s’agit d’une marque d’équipe et d’un record de la LNH pour un défenseur qui a vu le jour en Europe.

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Le défenseur des Predators de Nashville, Roman Josi (59)

Matthews et McDavid sont également finalistes au trophée Hart, présenté au joueur le plus utile dans la LNH. L’autre finaliste est le gardien Igor Shesterkin, des Rangers de New York.

Trois fois vainqueur du trophée Lindsay, McDavid pourrait devenir seulement le troisième joueur dans l’histoire de la LNH, après Wayne Gretzky et Mario Lemieux, à mériter cet honneur au moins quatre fois.

Avant de rendre hommage à la carrière de Lindsay, une ancienne légende des Red Wings de Detroit, ce trophée portait le nom de l’ancien premier ministre du Canada Lester B. Pearson.

Le nom du vainqueur sera dévoilé plus tard pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.