(Dallas) Jake Oettinger a été spectaculaire, mais les Flames de Calgary en ont fait assez pour signer une victoire de 4-1 aux dépens des Stars de Dallas, lundi soir.

La Presse Canadienne

Oettinger a gardé le match à la portée des Stars jusqu’en troisième période, mais Johnny Gaudreau, lors d’un tir de pénalité, et Elias Lindholm ont gâché sa performance de 50 arrêts.

Rasmus Andersson, lors d’un avantage numérique de deux hommes, et Mikael Backlund, dans un filet désert, ont inscrit les autres buts des Flames, qui ont vu Jacob Markstrom stopper 34 rondelles pour tenir tête à son vis-à-vis.

La troupe albertaine a créé l’égalité 2-2 dans cette série et elle accueillera les Stars à Calgary à l’occasion du cinquième affrontement, mercredi soir.

Tyler Seguin a assuré la réplique pour les Stars, qui n’ont pas été en mesure de profiter d’un avantage numérique en fin de rencontre.

Cette série se joue sous le signe de la robustesse, de l’intensité et du jeu défensif. Les deux équipes ont totalisé 14 buts en quatre matchs, soit sept de chaque côté. Les deux premières parties se sont conclues par un blanchissage.

Oettinger a donné le ton à une performance de haut niveau en réalisant un superbe arrêt de la mitaine aux dépens de Tyler Toffoli, qui avait de l’espace pour envoyer la rondelle dans le filet.

Les Flames ont complètement dominé la première période, décochant 19 tirs sur le filet des Stars contre seulement huit pour leurs adversaires.

Les hommes de Darryl Sutter ont poursuivi sur cette lancée au deuxième engagement, mais ils ont finalement touché la cible, lors d’une supériorité numérique. À mi-chemin dans la période, Matthew Tkachuk a refilé le disque à Andersson, qui a décoché un violent tir frappé qui n’a donné aucune chance à Oettinger.

Les Stars ont aussi montré des dents, mais Markstrom s’est notamment dressé devant Seguin, qui a tenté de le déjouer d’une feinte du revers.

Au troisième vingt, les Flames se sont fait ouvrir la porte lorsque les arbitres ont décerné un tir de pénalité à Gaudreau. Le petit attaquant s’est amené en vitesse et il a glissé la rondelle du revers entre les jambières d’Oettinger.

Un peu plus de quatre minutes plus tard, Gaudreau a repéré Lindholm fin seul dans l’enclave et ce dernier a trompé la vigilance d’Oettinger grâce à un tir des poignets précis.

Avec un peu moins de cinq minutes à faire à la rencontre, l’équipe texane a retiré son gardien alors qu’elle jouait déjà en avantage numérique. Seguin a accepté une belle passe transversale et il a touché la cible dans la lucarne à la suite d’un lancer à contre-courant.