Le Québécois Samuel Morin, qui a souffert de plusieurs blessures au genou au cours des années, doit mettre fin à sa carrière.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le directeur général des Flyers de Philadelphie, Chuck Fletcher, en a fait l’annonce mardi matin. Il a indiqué qu’il y avait « trop de dégâts » au genou du défenseur.

Ancien de l’Océanic de Rimouski dans la LHJMQ, Morin a été sélectionné au premier tour du repêchage de 2013. Il a fait le saut dans la Ligue américaine avec le club-école des Flyers, les Phantoms de Lehigh Valley, lors de la saison 2015-2016.

Le défenseur de 6 pi 6 po s’est déchiré le ligament croisé antérieur une première fois en 2018, puis de nouveau en 2019. Il a disputé 20 matchs avec les Flyers en 2020-2021, mais a dû subir une opération l’automne dernier. Il n’a donc pas joué de la saison.

Les Flyers essaieront de lui trouver un rôle au sein de l’organisation, a fait savoir Fletcher.

« Nous nous assoirons avec Sam et nous verrons s’il y a quelque chose qu’il aimerait faire pour la suite, a-t-il dit. C’est un jeune incroyable, avec un grand cœur et une énorme détermination. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour être un joueur de hockey. Personne n’a apprécié être un joueur plus que lui. »