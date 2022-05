(Edmonton) Alors que les Oilers d’Edmonton se préparent pour un autre parcours éliminatoire, ils regardent leur séquence la plus difficile de la saison pour trouver de la force.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

« Autant nous voulons que nos joueurs soient parfaits, que notre équipe soit parfaite, il y a des moments d’apprentissage pendant une saison, a expliqué l’entraîneur-chef des Oilers, Jay Woodcroft. Comme personnel d’entraîneurs, tu veux capitaliser sur ces moments. »

Les Oilers ont connu un très bon début de saison 2021-22, gagnant neuf de leurs 10 premiers matchs. La troupe d’Edmonton a cependant éprouvé des difficultés en décembre et en janvier en connaissant une séquence de 2-11-2.

De lourdes défaites après la pause du match des étoiles ont sonné le glas de l’entraîneur-chef Dave Tippett, qui a été congédié le 10 février. Woodcroft l’a remplacé et les Oilers ont présenté une fiche de 26-9-3 sous sa tutelle.

Photo Bernard Brault, archives LA PRESSE L’entraîneur-chef Dave Tippett des Oilers a été congédié le 10 février 2022

Le nouvel entraîneur-chef a été bon pour identifier les problèmes et pour trouver les solutions, selon l’attaquant Derek Ryan.

« Je pense que nous cherchions ça plus tôt dans l’année, quand les choses n’allaient pas bien. Nous avions simplement l’impression qu’on nous disait de travailler mieux et plus fort, a expliqué Ryan. Nous cherchions des réponses et’Woody’a fait du bon travail pour les trouver. »

Cet atout servira à l’équipe pendant les séries, a ajouté Ryan.

« Je crois que les séries, il faut s’adapter et changer nos tactiques quand l’autre équipe change les siennes, a-t-il analysé. Je crois que Jay sera très bon dans cet aspect parce qu’il l’a montré depuis qu’il est ici. »

Les Oilers ont conclu la saison au deuxième rang de la section Pacifique, avec un dossier de 49-27-6. Ils auront l’avantage de la patinoire contre les Kings de Los Angeles, dans un duel de premier tour qui s’amorce lundi.

Le deuxième match se tiendra mercredi à Edmonton avant que la série se transporte à Los Angeles. Les Kings (44-27-11) ont terminé au troisième échelon de la section Pacifique.

Les deux équipes ont croisé le fer quatre fois cette saison et les Oilers ont remporté trois affrontements.

Les Kings forment une équipe qui présente un échec-avant serré et qui ne donne rien en transition. Ils ressemblent un peu aux Jets de Winnipeg, qui ont balayé les Oilers au premier tour des séries la saison dernière, selon le joueur de centre Ryan Nugent-Hopkins.

« Je crois que nous avons grandi comme équipe et que nous avons appris de ça. Nous avons trouvé des façons de passer par-dessus ça cette année, a-t-il déclaré. Évidemment, ce sera une série difficile et serrée, mais nous devons trouver une façon d’aller chercher ce but de plus et de pousser un peu plus fort. »

Les Oilers et les Kings ne se sont pas affrontés en séries depuis 1992, quand Wayne Gretzky portait encore les couleurs des Kings. La troupe d’Edmonton avait triomphé en six parties.

L’entraîneur-chef des Kings, Todd McLellan, en sait plus sur les Oilers que plusieurs, alors qu’il a dirigé l’équipe de 2015 à novembre 2019. Mais il a fait savoir qu’il ne pensait pas à ses liens personnels avec les Oilers, à l’aube du début de la série.

« Je suis simplement heureux que notre groupe ait l’occasion de gagner cette expérience que nous avons tous besoin, a noté McLellan. Il n’y a seulement que trois joueurs en uniforme qui ont de l’expérience significative en séries. Ce temps de l’année ne peut faire autre chose qu’améliorer notre programme et notre organisation pour l’avenir. »

Les Kings seront privés de leur défenseur vedette Drew Doughty, qui a subi une intervention chirurgicale au poignet le mois dernier. Ils ont tout de même montré une fiche de 7-4-1 en avril et ils ont gagné cinq matchs de suite vers la fin du mois d’avril.

Les Oilers ont remporté 11 de leurs 14 sorties en avril (11-2-1) et ils ont obtenu au moins un point à leurs 15 derniers matchs à domicile (14-0-1). Connor McDavid a récolté 123 points, un sommet en carrière, pour mettre la main sur le trophée Art-Ross.

« Ce qu’il a accompli ici avec cette saison, je ne pense pas qu’il est reconnu à sa juste valeur par tout le monde parce qu’il y a pratiquement un consensus qui se dit “Oh, c’est seulement McDavid qui continue d’être McDavid”, a insisté Woodcroft. Il a établi un sommet en carrière et il a mené notre équipe. Il est motivé à gagner. »